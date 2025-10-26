Accesso Archivi

Motogp, Alex Marquez vince il Gp Malesia 2025: Bagnaia costretto al ritiro

Gp Malesia 2025 (AP Photo/Aaron Favila)
Il pilota italiano della Ducati out per un problema alla moto

Alex Marquez vince il Gp della Malesia 2025, ventesima prova del Mondiale di Motogp. Il pilota spagnolo del team Ducati Gresin ha tagliato per primo il traguardo sul circuito di Sepang, davanti ai connazionali Pedro Acosta della Ktm e Joan Mir su Honda. Costretto al ritiro Francesco Bagnaia, che ieri aveva vinto la sprint race, a causa di un problema alla moto. Il pilota italiano della Ducati out a tre giri dalla fine quando si trovava in terza posizione.

Gp Malesia 2025, risultati e ordine di arrivo

Marquez ha dominato il Gran Premio della Malesia a Sepang, terzultimo appuntamento del Mondiale, conquistando la vittoria dopo una gara impeccabile. Partito dalla seconda posizione, lo spagnolo ha preso il comando già al secondo giro e ha mantenuto la leadership per tutta la gara. La gara è stata segnata dal ritiro di Pecco Bagnaia, che a tre giri dal termine ha dovuto abbandonare a causa di una foratura alla gomma posteriore, perdendo anche la terza posizione in classifica a favore di Marco Bezzecchi. Ottima prestazione di Franco Morbidelli, quarto, seguito da Fabio Quartararo, quinto. Sesta posizione per Di Giannantonio, davanti ad altri due italiani: Bastianini e Marini. Nono Binder su Red Bull, decimo Ogura.

  1. Alex Marquez – BK8 Gresini Racing MotoGP
  2. Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing
  3. Joan Mir – Honda HRC Castrol
  4. Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  5. Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP Team
  6. Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  7. Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3
  8. Luca Marini – Honda HRC Castrol
  9. Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing
  10. Ai Ogura – Trackhouse MotoGP Team
  11. Marco Bezzecchi – Aprilia Racing
  12. Johann Zarco – Castrol Honda LCR
  13. Alex Rins – Monster Energy Yamaha MotoGP Team
  14. Jack Miller – Prima Pramac Yamaha MotoGP
  15. Somkiat Chantra – Idemitsu Honda LCR
  16. Lorenzo Savadori – Aprilia Racing
  17. Michele Pirro – Ducati Lenovo Team
  18. Augusto Fernandez – Yamaha Factory Racing Team
  19. Miguel Oliveira – Prima Pramac Yamaha MotoGP
