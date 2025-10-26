Motogp, Alex Marquez vince il Gp Malesia 2025: Bagnaia costretto al ritiro

Alex Marquez vince il Gp della Malesia 2025, ventesima prova del Mondiale di Motogp. Il pilota spagnolo del team Ducati Gresin ha tagliato per primo il traguardo sul circuito di Sepang, davanti ai connazionali Pedro Acosta della Ktm e Joan Mir su Honda. Costretto al ritiro Francesco Bagnaia, che ieri aveva vinto la sprint race, a causa di un problema alla moto. Il pilota italiano della Ducati out a tre giri dalla fine quando si trovava in terza posizione.
Gp Malesia 2025, risultati e ordine di arrivo
Marquez ha dominato il Gran Premio della Malesia a Sepang, terzultimo appuntamento del Mondiale, conquistando la vittoria dopo una gara impeccabile. Partito dalla seconda posizione, lo spagnolo ha preso il comando già al secondo giro e ha mantenuto la leadership per tutta la gara. La gara è stata segnata dal ritiro di Pecco Bagnaia, che a tre giri dal termine ha dovuto abbandonare a causa di una foratura alla gomma posteriore, perdendo anche la terza posizione in classifica a favore di Marco Bezzecchi. Ottima prestazione di Franco Morbidelli, quarto, seguito da Fabio Quartararo, quinto. Sesta posizione per Di Giannantonio, davanti ad altri due italiani: Bastianini e Marini. Nono Binder su Red Bull, decimo Ogura.
- Alex Marquez – BK8 Gresini Racing MotoGP
- Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing
- Joan Mir – Honda HRC Castrol
- Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team
- Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP Team
- Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team
- Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3
- Luca Marini – Honda HRC Castrol
- Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing
- Ai Ogura – Trackhouse MotoGP Team
- Marco Bezzecchi – Aprilia Racing
- Johann Zarco – Castrol Honda LCR
- Alex Rins – Monster Energy Yamaha MotoGP Team
- Jack Miller – Prima Pramac Yamaha MotoGP
- Somkiat Chantra – Idemitsu Honda LCR
- Lorenzo Savadori – Aprilia Racing
- Michele Pirro – Ducati Lenovo Team
- Augusto Fernandez – Yamaha Factory Racing Team
- Miguel Oliveira – Prima Pramac Yamaha MotoGP