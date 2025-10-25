MotoGp, Gp Malesia 2025: Bagnaia vince la Sprint Race dopo aver conquistato la pole position

Francesco Bagnaia continua a brillare nel Gran Premio di Malesia valido per il motomondiale MotoGP. Dopo aver fatto sue le qualifiche, il pilota italiano ha vinto anche la sprint race a Sepang, dominando la gara dall’inizio alla fine dopo essere scattato dalla pole. Il rappresentante del team Ducati si riprende il terzo posto mondiale ai danni di Bezzecchi (7° al traguardo) per un solo punto.

Ottima prestazione per il team Gresini che piazza sul podio entrambi i piloti. Secondo Alex Marquez (che grazie ai punti conquistati è aritmeticamente 2° in campionato) e terzo Fermin Aldeguer, sebbene la sua posizione sia attualmente sotto investigazione per la pressione delle gomme. 4° Acosta, poi Morbidelli, Quartararo e Bezzecchi. Out Mir, Oliveira e Marini.

Bagnaia: “Felice per me e squadra, cerco nuovo feeling con moto”

“Sono felice, la squadra si merita davvero questo risultato. Perché soffro io ma soffrono anche loro a capire la situazione. Non è facile, nulla è chiaro, un mese fa avevo difficoltà e ora riusciamo a essere di nuovo competitivi. Non credo sia mai successo che ci si trovi in una situazione del genere. Dobbiamo cercare di capire, sto cercando qualcosa di nuovo che mi dia più feeling sulla moto”. Così Pecco Bagnaia commentando la vittoria nella sprint race del Gp di Malesia sul circuito di Sepang.

La pole position di Pecco Bagnaia nonostante la partenza dalla Q1

Durante la notte, Pecco Bagnaia aveva conquistato la pole position del Gran Premio di Sepang, dimostrando grande determinazione. Partito fuori dalla top ten in pre-qualifica e obbligato a passare dalla Q1, con una sola gomma nuova a disposizione per il turno decisivo, Bagnaia aveva centrato un giro quasi perfetto.

Una prima fila completamente dominata dalla Ducati, con Alex Marquez e Morbidelli a completare il trio. Bagnaia aveva poi commentato: “Ieri ho mancato la Pre-qualifica per un errore mio. Oggi ho sfruttato la Q1 per avere un piccolo vantaggio. La piccola modifica alla moto ha funzionato, anche se resta qualche difficoltà a far girare la moto. Questa è comunque una pista amica.”