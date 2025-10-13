Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 13 ottobre 2025

Ultima ora

Infortunio Marc Marquez, il campione di Moto Gp operato alla spalla destra

Infortunio Marc Marquez, il campione di Moto Gp operato alla spalla destra
Marc Marquez (Foto Alessandro La Rocca/LaPresse)
LaPresse
LaPresse
, ,

Il campione del mondo si era fatto male durante l’ultimo gran premio in Indonesia

Il campione del mondo di Moto GP Marc Marquez è stato operato con successo alla spalla destra, fratturatasi in un incidente nel corso dell’ultimo gran premio, in Indonesia. Sul canale X della Ducati, la scuderia di Borgo Panigale scrive: “Dopo un controllo per l’infortunio alla scapola destra, Marc Márquez è stato sottoposto con successo ad un’operazione presso l’Ospedale Ruber Internacional di Madrid, in Spagna“.

Nel suo post, la Ducati quindi prosegue: “La stessa équipe medica che lo aveva visitato sette giorni prima aveva riscontrato che la frattura della coracoide e il danno ai legamenti non mostravano sufficienti segni di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione. Pertanto, visto il rischio di instabilità residua, si è deciso di procedere alla stabilizzazione chirurgica e alla riparazione dei legamenti acromionclavicolari. Marc Márquez, che è già a casa, continuerà il suo processo di recupero, e i suoi progressi determineranno i tempi del suo ritorno alle competizioni. Ti auguriamo tutto il meglio, campione!“.

© Riproduzione Riservata