Infortunio Marc Marquez, il campione di Moto Gp operato alla spalla destra

Il campione del mondo di Moto GP Marc Marquez è stato operato con successo alla spalla destra, fratturatasi in un incidente nel corso dell’ultimo gran premio, in Indonesia. Sul canale X della Ducati, la scuderia di Borgo Panigale scrive: “Dopo un controllo per l’infortunio alla scapola destra, Marc Márquez è stato sottoposto con successo ad un’operazione presso l’Ospedale Ruber Internacional di Madrid, in Spagna“.



📣 Updates about @marcmarquez93



After a checkup for his right shoulder blade injury, Marc Márquez has undergone a successful operation at the Ruber Internacional Hospital in Madrid, Spain. pic.twitter.com/9L2nWLvWvP — Ducati Corse (@ducaticorse) October 13, 2025

Nel suo post, la Ducati quindi prosegue: “La stessa équipe medica che lo aveva visitato sette giorni prima aveva riscontrato che la frattura della coracoide e il danno ai legamenti non mostravano sufficienti segni di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione. Pertanto, visto il rischio di instabilità residua, si è deciso di procedere alla stabilizzazione chirurgica e alla riparazione dei legamenti acromionclavicolari. Marc Márquez, che è già a casa, continuerà il suo processo di recupero, e i suoi progressi determineranno i tempi del suo ritorno alle competizioni. Ti auguriamo tutto il meglio, campione!“.