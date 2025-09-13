MotoGp, Gp Misano 2025: pole per Bezzecchi, secondo A. Marquez

Marco Bezzecchi, a bordo della sua Aprilia, centra la pole position al Gp Misano 2025. Nelle prove ufficiali del Gran Premio di San Marino fa segnare il tempo di 1’30″134. In prima fila anche Alex Marquez (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha). Quarto Marc Marquez (Ducati). Dal quinto all’ottavo posto gli italiani Morbidelli, Marini, Di Giannantonio e Bagnaia.

Bezzecchi: “Contento della pole, in Sprint serve buona partenza”

“Sono contento, è stato un tour super adrenalinico”. Così Marco Bezzecchi a Sky Sport dopo aver centrato la pole position al Gp di San Marino. “Mi è venuto un gran bel giro e sono contento – ha proseguito – come passo siamo messi abbastanza bene. Dobbiamo restare concentrati ma è una bella soddisfazione”. Nella Sprint, ha spiegato “l’obiettivo è fare una buona partenza, bisogna stare tranquilli e fare il massimo”.

A. Marquez: “Oggi moto quasi perfetta, sarà Sprint esplosiva”

“Oggi la moto era quasi perfetta, ho potuto guidare bene, sono contento di com’è andata e di essere in prima fila”. Così Alex Marquez, che partirà secondo nel Gp di San Marino, a Sky Sport. “Sarà una Sprint super esplosiva – ha aggiunto – tutti vogliono vincere. Marco (Bezzecchi ndr, in pole) e Marc (Marquez ndr, quarto), penso abbiamo qualcosa in più ma cercheremo di essere lì. Dovremo dare il massimo”.

Quartararo: “Tra prime file più belle, sono contento”

Quella di oggi “è una delle prime file che preferisco. Sono contento, ieri abbiamo fatto un bel lavoro con la squadra per darmi più fiducia”. Così Fabio Quartararo, che partirà terzo nel Gp di San Marino, a Sky Sport. “La battaglia per il podio sarà difficile – ha aggiunto – ma daremo il massimo per fare una bella gara e questa è la cosa più importante”.

La gara Sprint a Misano 2025: orario e dove vederla

Alle 15 semaforo verde della Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica il gran finale: gara lunga della top class alle 14. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Su TV8 saranno visibili in chiaro in diretta entrambe le gare della MotoGp a Misano.