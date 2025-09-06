MotoGp, Gp Catalogna 2025: Marc Marquez vince la sprint race, Bagnaia 14esimo

Marc Marquez ha vinto la sprint race del Gp di Catalogna per la classe MotoGp. Il leader del mondiale ha approfittato della caduta a quattro giri della fine del fratello Alex, lanciato verso la vittoria, trionfando davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo e alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Solo 14esimo Pecco Bagnaia, risalito dalla 21esima posizione delle qualifiche ma lontanissimo dai migliori.

Marc Marquez +187 sul fratello in classifica mondiale

Ai piedi del podio, dopo una bella bagarre, le tre KTM di Pedro Acosta, quarto, Enea Bastianini, quinto, e Brad Binder, sesto. Con questo risultato Marquez aumenta ancora il divario sul fratello in classifica mondiale salendo a +187.

Marc Marquez: “Alex era più veloce, forse si è rilassato troppo”

“Sono contentissimo della vittoria, anche della vittoria di Ducati nel mondiale costruttori. Purtroppo Alex è caduto, era più veloce di me, forse si è rilassato un po’ troppo, però domani avrà un’altra occasione perché ha un passo migliore del mio“. Queste le parole a caldo di Marc Marquez dopo il successo nella sprint. “Noi siamo contenti, su un circuito su cui abbiamo delle difficoltà ci siamo e siamo sul podio“, ha aggiunto.

Alex Marquez domani in pole position

In precedenza, Alex Marquez aveva conquistato la pole position per la gara di domani, facendo il nuovo record della pista in 1’37″536 e piazzandosi davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo e alla Ducati ufficiale di Marc Marquez. Bagnaia, come detto in precedenza, è stato eliminato nel Q1 e partirà dalla 21esima casella domani. In seconda fila partiranno Franco Morbidelli, quarto e migliore degli italiani, davanti a Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio.