MotoGp, Gp Ungheria 2025: vince Marc Marquez davanti ad Acosta e Bezzecchi

Marc Marquez non smette di vincere, continua a dominare la stagione di MotoGp e trionfa anche nel Gp Ungheria 2025, quattordicesima tappa del Mondiale. Sul circuito di Balaton Park il pilota spagnolo della Ducati, al decimo successo stagionale (il settimo consecutivo), ha preceduto la Ktm di Pedro Acosta e l’Aprilia di Marco Bezzecchi. Quarto posto del campione del mondo in carica Jorge Martin con l’Aprilia, reduce da un lungo periodo di stop per infortunio. A seguire Marini, Morbidelli, Binder, Aleix Espargaro. Nono Pecco Bagnaia, con l’altra Ducati ufficiale, davanti a Quartararo.

Gp Ungheria 2025, Marquez: “Sono stato paziente e ho preso il passo”

“In quella prima curva ho lasciato i freni per evitare di andare al contatto con Bezzecchi, poi me lo sono ritrovato davanti in curva 2 e abbiamo rischiato di cadere toccandolo dietro. La mia gara è cambiata ma sono stato paziente nei primi giri e quando la soft ha iniziato a calare ho pensato ad attaccare e sono riuscito a mettere insieme un ottimo passo e a risalire giro dopo giro”, ha commentato il vincitore del Gran Premio di Balaton Park, Marc Marquez.

Acosta: “Grande lavoro, sono fiero del team”

“Molto bello, il weekend è iniziato bene poi è diventato più difficile. Devo ringraziare il team, mi ha dato una moto nuova e siamo riusciti a migliorare, hanno lavorato fino a tardi. Sono fiero della mia squadra. Voglio ringraziare le persone che stanno cercando di rendere migliore il progetto Ktm”, ha detto Pedro Acosta, pilota della Ktm, secondo sul podio.

Bezzecchi: “Gara fantastica, ho dato tutto”

“Gara fantastica, ho dato tutto. IL mio passo non era sufficiente e non lo è stato per tutto il weekend. Con le soft ho rischiato ma ho saputo resistere, un altro weekend positivo, sono molto contento. Dedico questo terzo posto ad un mio caro amico”. Così Marco Bezzecchi, pilota dell’Aprilia, terzo nel Gp Ungheria 2025.