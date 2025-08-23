MotoGp, Gp Ungheria 2025: Marc Marquez domina la sprint

Marc Marquez inarrestabile: domina la sprint del Gp Ungheria 2025, 14a tappa del Mondiale di MotoGp. Il pilota della Ducati, alla sua 13a vittoria stagionale nelle gara corta, ha preceduto le Pertamina VR46 Ducati di Fabio Di Giannantonio, secondo, e Franco Morbidelli, terzo. Fuori dal podio Luca Marini (Honda); a seguire Aldeguer, Mir e Bezzecchi la cui gara è stata condizionata da una manovra azzardata in partenza di Quartataro. Alex Marquez, Jorge Martin e Paul Espargaro chiudono la top ten.

Tredicesimo posto per l’altra Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia che sta affrontando un periodo non semplice. Il pilota torinese già al termine dello scorso Gran Premio, in Austria, aveva espresso tutta la sua frustrazione. “Sto perdendo la pazienza. Mi aspetto spiegazioni”, aveva detto il 28enne dopo l’ottavo posto rimediato a Spielberg.

Gp Ungheria 2025, la sprint race

M.Marquez Di Giannantonio Morbidelli Marini Aldeguer Mir Bezzecchi A.Marquez Martin Espargaro

Le parole a caldo di Di Giannantonio e Morbidelli

“La prima curva è piuttosto lenta e sappiamo che quello è un punto cruciale. E’ stato molto caotico ma per fortuna me la sono cavata con poco. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con entrambe le moto. Salire sul podio entrambi è molto importante, sono molto grato e contento per il team”, ha detto Di Giannantonio al termine della sprint.

“Sono molto contento, oggi abbiamo avuto un sabato solido, abbiamo ritrovato il ritmo. Un bel sabato per me e il mio staff, riuscivano a vedere Marquez, molto bene”, ha commentato a caldo Morbidelli.