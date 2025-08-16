MotoGp Austria 2025, pole position per Marco Bezzecchi in Austria

Pole position per Marco Bezzecchi nel Gran Premio di Motogp Austria 2025. Per il pilota dell’Aprilia, che ha chiuso il crono con il tempo di 1.28.060, si tratta della quinta pole, la prima con la nuova scuderia. A seguire, Alex Marquez e Pecco Bagnaia rispettivamente secondo e terzo. Partirà in seconda fila Marc Maquez con il quarto tempo.

Make sure you are all ready for a spectacular #TissotSprint coming up later 👀#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/tkwJHnYz3Q — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 16, 2025

MotoGp Austria, Bezzecchi: “Grazie a Valentino Rossi per i consigli”

“Se qualcuno ieri sera mi avesse predetto la pole? L’avrei mandato a quel paese… Ieri abbiamo avuto qualche problema poi abbiamo lavorato fino a tardissimo nei box e stamattina era tutto molto meglio”. Così Marco Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport dopo la pole position conquistata.

“Ci tengo poi a ringraziare con tutto il cuore Valentino Rossi, che ieri qui sul circuito mi ha dato davvero dei buoni consigli”, ha aggiunto il pilota dell’Aprilia. “Mi ha dato un gran supporto, un consiglio da parte sua è sempre speciale“. Riguardo la gara sprint del pomeriggio e il gran premio di domani, Bezzecchi ha commentato: “Non credo di avere il passo dei ducatisti, come Pecco, Alex Marquez e Marc, ed è veloce anche Acosta. Io comunque sono migliorato e cercherò di fare una bella partenza e di stargli davanti”.

Valentino Rossi: “Strategia ha funzionato”

“La pole di Bezzecchi? Sono molto contento, ieri sono stato con ‘Bez’, sta lavorando molto forte, sta dando il massimo, insieme parliamo tanto e ieri abbiamo fatto una strategia che ha funzionato bene“, ha replicato “il dottore” ai microfoni di Sky Sport. “E sono molto contento anche per Pecco, sta guidando bene, riesce a controllare la moto anche in gara”, ha aggiunto.