MotoGp Austria 2025, orari e programma del Gp di Spielberg

La MotoGp è pronta a ripartire da Spielberg dove nel weekend di Ferragosto ormai alle porte andrà in scena sul tracciato del Red Bull Ring il Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 nonché uno degli appuntamenti più attesi del calendario dei motori.

Il programma completo e orari del weekend

The Red Bull Ring is calling! ☎️



Here’s when to tune in 🔥⏰#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/OsguYGEWCi — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 13, 2025

Giovedì: conferenza stampa piloti

Il programma del GP d’Austria parte giovedì alle ore 16.00 con la conferenza stampa ufficiale dei piloti, un’occasione per conoscere sensazioni, aspettative e strategie dei protagonisti prima di scendere in pista.

Venerdì: prime sessioni in pista

Il semaforo verde si accende venerdì alle 10.40 con la prima sessione di prove libere, utile a piloti e team per trovare il giusto assetto. Nel pomeriggio, alle 14.55, spazio alle Pre-qualifiche, fondamentali per stabilire la griglia di partenza provvisoria e l’accesso diretto alle fasi decisive.

Sabato: qualifiche e Sprint Race

La giornata di sabato si apre alle 10.05 con la seconda sessione di prove libere, ultimo momento per perfezionare le moto prima della sfida contro il cronometro. Alle 10.45 sarà il momento delle qualifiche, che determineranno la pole position e le posizioni in griglia. Nel pomeriggio, alle 14.55, scatterà la Sprint Race, una mini-gara ad alta intensità che assegnerà punti preziosi e, spesso, regala colpi di scena.

Domenica: la gara del MotoGP Austria

La domenica del GP d’Austria si apre con il Gran Premio di Moto3 alle ore 11.00, seguito dalla Moto2 alle 12.15. Il clou del weekend arriverà alle 14.00, quando scatterà la gara della MotoGP: 27 giri di adrenalina pura tra rettilinei velocissimi e staccate da brivido sul tracciato austriaco.

Bagnaia: “D’ora in poi tante tra mie piste preferite”

“Questa pista è sempre stata molto favorevole a Ducati e nelle ultime tre stagioni abbiamo centrato il massimo risultato. Sono contento di tornare in pista qui e di ricominciare questa seconda parte della stagione”. Così Francesco ‘Pecco’ Bagnaia in vista del Gran premio d’Austria. “Ci aspettano tante piste tra le mie preferite: tecniche, ma allo stesso tempo spettacolari. Non vedo l’ora di scendere in pista”, ha aggiunto.

M.Marquez verso Gp Austria: “Pronto per seconda parte stagione”

Nelle scorse ora ha parlato anche il leader del motomondiale, Marc Marquez. “Non vedo l’ora di tornare in pista dopo le vacanze: ho staccato un po’, mi sono riposato e sono pronto a ripartire”, ha detto il pilota della Ducati. “Il tracciato austriaco non mi ha mai regalato grandi soddisfazioni, ma tantissimi duelli fino all’ultima curva, all’ultimo metro prima della bandiera a scacchi. Sono pronto ad affrontare al meglio questa seconda parte della stagione”, ha aggiunto il campione spagnolo.