MotoGp Austria 2025, Marc Marquez leader nelle pre-qualifiche

La MotoGp riaccende i motori a Spielberg dove nel weekend di Ferragosto va in scena sul tracciato del Red Bull Ring il Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 nonché uno degli appuntamenti più attesi del calendario dei motori.

I risultati delle pre-qualifiche

Marc Marquez davanti a tutti nelle libere del venerdì del Gran Premio d’Austria per la classe MotoGp. Il leader del Mondiale ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche in 1’28″117 davanti alla Ktm di Pedro Acosta, secondo a 228 millesimi. Terza piazza per il compagno di squadra Pecco Bagnaia, staccato 268 millesimi dallo spagnolo, subito davanti alla Ducati del team Gresini di Alex Marquez, quarto. Settima piazza per Franco Morbidelli, lontano oltre mezzo secondo da Marquez. In difficoltà le Aprilia: sia Marco Bezzecchi che Jorge Martin sono out dalle top 15 e dovranno passare dal Q1.

Orari e programma del Gp di Spielberg

La domenica del GP d’Austria si apre con il Gran Premio di Moto3 alle ore 11.00, seguito dalla Moto2 alle 12.15. Il clou del weekend arriverà alle 14.00, quando scatterà la gara della MotoGP: 27 giri di adrenalina pura tra rettilinei velocissimi e staccate da brivido sul tracciato austriaco.