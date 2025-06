Il leader del Mondiale, Marc Marquez, partirà dalla seconda fila insieme a Bezzecchi e Morbidelli

Fabio Quartararo su Yamaha conquista la pole position (quarta stagionale e sua ventesima in top class) del Gp di Olanda, decimo appuntamento del mondiale, firmando il miglior tempo (in 1:30.651) sul circuito di Assen. Pecco Bagnaia, con la Ducati ufficiale, è secondo a 28 millesimi, prima fila completata da Alex Marquez con la Ducati del team Gresini. Partirà in seconda fila il leader del Mondiale Marc Marquez (Ducati) che sbaglia la staccata di curva 1 e perde la possibilità di dare l’ultimo assalto alla pole, poi Bezzecchi su Aprilia e la Ducati VR46 di Morbidelli.

A BREATHTAKING 4th POLE POSITION BY FABIO QUARTARARO OF 2025🔥#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/Z0mo8QFEga — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 28, 2025

Quartararo: “Abbiamo buon potenziale”

“Abbiamo un buon potenziale. Facciamo fatica all’uscita del settore ma sono contento e vediamo se riusciamo a fare anche una bella sprint. La spalla ancora mi dà fastidio e questa è una pista fisica”. Così Fabio Quartararo, pilota della Yamaha, a Sky Sport, dopo la conquista della pole del Gp di Olanda.

Bagnaia: “Sta andando bene, siamo nella direzione giusta”

“Sta andando bene, mi sono trovato bene stamattina, le condizioni sono al limiti. Per le gomme tra media e soft, su scelta per anteriore e posteriore, sarà un terno al lotto questo pomeriggio, stiamo facendo tutto nella direzione giusta. Quando fai due giri spinti la gomma tende a calare. Le condizioni oggi sono più difficili ma siamo stati molto veloci”. Così Pecco Bagnaia, pilota della Ducati, dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp di Olanda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata