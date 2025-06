Lo spagnolo della Ducati si conferma dopo aver ottenuto pole position e Sprint Race

Marc Marquez completa l’opera. Dopo aver ottenuto la pole position e dominato la Sprint Race, il pilota spagnolo della Ducati vince il Gp Mugello 2025, davanti al fratello Alex Marquez e a Fabio Di Giannantonio che nel penultimo giro riesce a passare Francesco Bagnaia, arrivato quarto.

Il 32enne di Cervera si era aggiudicato anche la gara Sprint precedendo sul traguardo Alex Marquez e Francesco Bagnaia. Aveva chiuso con un tempo di 19:07.368, vincendo in rimonta dopo una partenza difficile.

Di Giannantonio: “Podio al Mugello è fantastico”

“Il mio primo podio al Mugello, in Italia, davanti a questi appassionati è stato fantastico, amo questa energia“. Così Fabio Di Giannantonio al termine della gara. “Quando ero quarto ero al limite – ha raccontato – quando ho visto che i giri stavano diminuendo ho deciso di rischiare e al penultimo giro ho detto ‘ci provo, facciamolo’ e ce l’ho fatta”.

Bagnaia amareggiato dopo la Sprint Race del Mugello

Pecco Bagnaia, invece, era apparso scontento fin dalla Sprint Rce. “Onestamente mi sento amareggiato, avrei voluto lottare per la vittoria. Ma in questa stagione non riesco a fare quello che vorrei”. “Cercherò di lavorare duramente per progredire e migliorare“, aveva detto il pilota di Torino.

