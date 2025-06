Terzo Bezzecchi, Bagnaia più indietro

MotoGp 2025, nel Gp d’Olanda Marc Marquez domina ancora e vince la gara sprint. L’Olanda è il decimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Per il pilota spagnolo della Ducati ufficiale è la nona vittoria stagionale su dieci gare ‘corte’. Partito in seconda fila, l’iberico è stato protagonista di una ottima partenza che gli ha permesso di prendersi la testa della corsa dopo una manciata di curve.

Marquez ha preceduto il fratello Alex (Ducati Gresini) che a metà gara ha provato a sorpassare Marc. Terzo Marco Bezzecchi (Aprilia) davanti a Fabio di Giannantonio (Ducati VR46) e a Pecco Bagnaia scattato secondo in griglia. Sesto Maverick Vinales. Caduto a quattro giri dalla fine il poleman Fabio Quartataro (Yamaha) quando si trovava in quarta posizione.

Marquez: “Non potevo fare altri errori, non ho esagerato”

“Durante le qualifiche di questa mattina non potevo permettermi di fare altri errori e sono rimasto il più tranquillo possibile cercando di tenere sotto controllo la situazione. In gara ho cercato di non esagerare e fare gravi errori, era importante arrivare in fondo, speriamo domani in gara di gestire la curva 11, il mio punto debole su questa pista”. Così Marc Marquez, pilota della Ducati ufficiale, primo nella sprint del Gp di Olanda, decimo appuntamento del Mondiale.

Alex Marquez: “Non ho trovato lo spazio per superare Marc”

“Sarebbe stato bello superare Marc ma è stata un’ottima gara, lui aveva difficoltà nel sterzo settore ma era comunque velocissimo, le differenze erano minime e non ho trovato lo spazio per superarlo. È comunque una bella posizione per domani”. Così Alex Marquez, pilota della Ducati Gresini, secondo nella sprint del Gp di Olanda, decimo appuntamento del Mondiale

Bezzecchi: “Fantastico tornare sul podio nella sprint”

“E’ fantastico risalire sul podio nella sprint, non c’era modo migliore che farlo qui ad Assen, mi piace la pista e ci sono tanti fan. Sono stato molto veloce, ad un certo punto ho anche pensato di prendere Alex Marquez ma poi ho perso qualche metro. Vediamo domani in gara”. Così Marco Bezzecchi, pilota Aprilia, terzo nella sprint del Gp di Olanda, decimo appuntamento del Mondiale.

