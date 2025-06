Il Brembo Gran Premio d'Italia, nona tappa del mondiale MotoGP, si correrà nel weekend del 20-22 giugno

Il Brembo Gran Premio d’Italia 2025, nona tappa del mondiale MotoGP, si correrà al Mugello nel weekend del 20-22 giugno. Il classico storico della MotoGp, che si corre tra le colline toscane, su un tracciato di 5,2 km con 15 curve è il preferito dai piloti per gli elevati livelli di velocità e di tecnica richiesti.

Le qualifiche e la gara

La giornata di sabato 21 giugno è dedicata alle qualifiche e alla Sprint Race: le qualifiche MotoGP si tengono alle ore 10:50-11:30, determinando la griglia di partenza sia della Sprint di sabato pomeriggio che della gara principale di domenica. Sabato alle ore 15:00 è in programma la Sprint Race MotoGP . Domenica 22 giugno il programma prevede la Warm Up MotoGP 9:40-9:50, Gara Moto3 alle 11:00 (17 giri), Gara Moto2 alle 12:15 (19 giri) e Gara MotoGP alle 14:00 (23 giri, mentre il pomeriggio la gara principale parte alle ore 14:00 .

Venerdì 20 giugno

Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 13.10: Paddock Live

Ore 13.15: Moto3 – Pre qualifiche

Ore 14: Moto2 – Pre qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 21 giugno

Ore 8.35: Moto3 – prove libere 2

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 2

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: Moto 3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: MotoGP – Sprint

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Domenica 22 giugno

Ore 9.35: MotoGP – Warm Up

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP – gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

Probabile griglia di partenza MotoGP

La griglia di partenza ufficiale della classe MotoGP sarà resa nota al termine delle qualifiche di sabato mattina. In vista delle qualifiche, i favoriti includono innanzitutto il leader della classifica Marc Márquez (Ducati Factory), autore finora di una stagione dominata con sei vittorie e 233 punti in classifica. Al suo inseguimento ci sono il fratello Alex Márquez (Ducati Gresini) a 201 punti e Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Factory) a 140 punti . Gli equilibri interni al nuovo “dream team” Ducati Factory (Márquez-Bagnaia) e le performance del dominio tecnico Ducati in generale fanno prevedere una qualifica molto combattuta

La classifica

1) Marc Márquez (Ducati Factory) – 233 punti

2) Álex Márquez (Gresini Racing) – 201 punti

3) Francesco Bagnaia (Ducati Factory) – 140 punti

4) Franco Morbidelli (VR46) – 115 punti

5) Fabio Di Giannantonio (VR46) – 99 punti

6) Johann Zarco (LCR Honda) – 97 punti

Dove vedere il MotoGp in tv

In Italia il Gran Premio d’Italia 2025 sarà trasmesso sia su Sky che in chiaro su TV8. In particolare: Sky Sport MotoGP (canale 208) e la piattaforma streaming NOW: trasmettono in diretta tutte le sessioni del weekend (prove libere, qualifiche, Sprint e gare) . TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e streaming TV8.it: trasmettono in diretta in chiaro le qualifiche e le gare di sabato e domenica per tutte le classi (inclusa la Sprint Race MotoGP del sabato) . La gara principale MotoGP di domenica alle 14:00 sarà visibile in diretta su Sky Sport MotoGP e in differita su TV8 (canale 8)..

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata