Marc Marquez impone ancora la sua legge vincendo il Gp di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGp. L’otto volte campione del mondo chiude il weekend perfetto, nel quale è stato primo in tutte le sessioni (proprio lo spagnolo era stato l’ultimo a riuscirci nel 2015 al Sachsenring).

Il pilota ufficiale della Ducati, in testa fin dal primo giro, ha preceduto il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini) e il compagno di squadra Francesco Bagnaia che mostra segnali di risveglio tornando sul podio dopo una serie di prove incolori. Per il numero 93 è l’ottava vittoria sul circuito iberico.

Quarto Pedro Acosta davanti a Franco Morbidelli e Fermin Aldeguer, a seguire Mir, Bezzecchi, Di Giannantonio e Fernandez che completano la top ten. Out Zarco, Binder e Quartararo. Marc resta saldamente in vetta al Mondiale: ha 32 punti di vantaggio su Alex e 93 su Bagnaia.

Il ducatista ufficiale di Cervera prende il largo fin dal primo giro e saluta la concorrenza che stavolta ha i contorni dell’altra ‘rossa’ Ducati di Pecco Bagnaia che ha dato confortanti segnali di risveglio. L’ex campione del campione del mondo è tornato nelle posizioni che gli competono, ha lottato a muso duro, si è messo sulla scia della Ducati Gresini di Alex Marquez per poi provare il sorpasso che non gli è riuscito per essere stato troppi giri ad inseguire facendo soffrire troppo le gomme. Un terzo posto che comunque lo rincuora (grazie anche una ottima partenza) e gli fa ritornare il sorriso dopo un periodo di buio che stava minando le sue certezze e la sua sua stessa autostima ‘cancellando’ il dodicesimo posto di sabato nella sprint. “E’ un piccolo passo, ho cercato di riprendere Alex ma passo dopo passo stavamo aumentando il ritmo, bisogna ringraziare il mio team, abbiamo sofferto insieme. E’ stato un lieto fine oggi”, ha detto Pecco lasciando sfuggire un largo sorriso.

