Lo spagnolo allunga ancora in classifica generale

In MotoGp, nel Gp di Aragon, Marc Marquez continua la sua stagione da dominatore. Sul circuito di Aragon, nel corso dell’ottava tappa del Mondiale, il pilota della Ducati ufficiale vince la gara sprint davanti al fratello Alex Marquez, secondo con la Ducati del team Gresini, terzo Fermin Aldeguer con l’altra Ducati Gresini. E’ la settima vittoria stagionale su otto gare ‘corte’ per il pilota di Cervera. Quarto Franco Morbidelli a 5.9, quinto Pedro Acosta a 6.0, sesto Fabio Di Giannantonio a 6.3.

Pecco Bagnaia: è crisi

Continua la crisi per Pecco Bagnaia che chiude dodicesimo. Marc Marquez fa un ulteriore balzo in classifica e comanda con 208 punti a +27 su Alex Marquez. Terzo Bagnaia a 124 (-84), quarto Morbidelli con 104.

Marquez: “Problemi al via ma ho mantenuto calma, ottimo feeling”

“Ho avuto problemi in partenza, mi è scivolato il posteriore, poi ho gestito ma la mia idea era quella di mettermi in testa dall’inizio, Alex (Marquez, ndr) ha spinto tanto nei primi giri ma ho mantenuto la calma. Il feeling con la moto era ottimo, spero di averlo così anche domani in gara”. Queste le parole di Marc Marquez, pilota della Ducati ufficiale, dopo la vittoria nella sprint ad Aragon.

