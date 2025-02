I due spagnoli della Ducati si confermano dopo i test invernali. Terzo Acosta su Ktm. Fuori dal Q2 il tre volte campione del mondo Bagnaia

Alex Marquez, in sella alla Ducati Gresini, ha firmato il miglior tempo assoluto nelle pre-qualifiche del Gp di Thailandia, primo appuntamento stagionale del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo si conferma dopo gli ottimi test invernali sulla sua Ducati GP24, e con il tempo di 1’29″020 ha preceduto di 52 millesimi il fratello maggiore Marc, in sella alla Ducati GP25 del team factory. Terza posizione a 242 millesimi per l’iberico Pedro Acosta con la Ktm ufficiale.

Accedono in Q2 Marco Bezzecchi (quarto a 0.247 con l’Aprilia) e Franco Morbidelli (quinto a 0.286 con la Ducati GP24). Fuori dal Q2 il tre volte campione del mondo Francesco Bagnaia, 13° a sette decimi dalla testa, complice anche bandiere gialle e traffico negli ultimi minuti della sessione mentre stava cercando di completare il time-attack.

