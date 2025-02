Il programma e le news sulla prima gara stagionale che sarà trasmessa in differita anche in chiaro su Tv8

Con il Gp della Thailandia inizia ufficialmente domani, venerdì 28 febbraio, la stagione 2025 della MotoGp. Orari in notturna per la prima gara stagionale. Le prime prove libere della classe regina del Motomondiale iniziano alle 4.45 ora italiana, seguite alle ore 9 dalle pre qualifiche. Sarà possibile vedere tutto il fine settimana della MotoGp in diretta in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Per tutto il weekend, continui aggiornamenti live dal Chang International Circuit grazie al canale all news Sky Sport 24, il sito skysport.it e i canali social di Sky Sport. Su Tv8 diretta in chiaro di pole e Sprint, mentre le gare saranno trasmesse in differita (MotoGp alle ore 14).

Il programma completo

Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 12, per poi scendere in pista per le prime sessioni di prove libere, nella notte tra giovedì e venerdì, a partire dalle 2.55 con la Moto3 e la Moto2 ad anticipare la prima sessione di MotoGP in programma alle 4.40. Alle 8.55 – per la classe regina – sarà il momento delle prequalifiche. Nella notte tra venerdì e sabato, al termine dell’ultima sessione di libere previste scatta la caccia alla pole, con la MotoGP che parte alle 4.45, mentre alle 8.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenica alle prime ore del mattino le gare, con la Moto3 che scatta alle 6, la Moto2 alle 7.15 e la MotoGP alle 9.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata