Lo spagnolo chiude terzo e si aggiudica il titolo di campione del mondo

Non basta un primo posto nel Gp di Barcellona a Pecco Bagnaia per vincere il mondiale. Martin è arrivato terzo, ed è lui a vincere il titolo mondiale.

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia ha vinto il Gran Premio di Barcellona, ultima tappa del Mondiale della MotoGp. Il pilota della Ducati ha preceduto sul traguardo i due spagnoli Marc Marquez e Jorge Martin, anche loro su Ducati. Con questo risultato proprio Jorge Martin è il nuovo campione del Mondo. Lo spagnolo del Team Pramac ha infatti chiuso con 10 punti di vantaggio su Bagnaia nella classifica generale. Per Martin, prossimo pilota dell’Aprilia, è il primo titolo iridato in carriera nella classe regina. A Bagnaia non è bastata l’undicesima vittoria stagionale, il piemontese paga i troppi passi falsi soprattutto nelle sprint durante l’arco del campionato.

Ai piedi del podio di Barcellona chiude un altro spagnolo Aleix Espargaro, su Aprilia, all’ultima gara della carriera. Alle sue spalle Alex Marquez sull’altra Ducati del Team Gresini, seguito dal sudafricano Brad Binder su Ktm sesto. Chiudono la top ten Enea Bastianini settimo con la sua Ducati ufficiale, Franco Morbidelli ottavo con una Ducati del Team Pramac, lo spagnolo Pedro Acosta nono su GasGas e Marco Bezzecchi decimo sull’altra Ducati del Team VR46. L’ultimo Gran Premio della stagione della MotoGp si è disputato a Barcellona e non come di consueto a Valencia, a causa dei danni provocati dalla terribile alluvione che ha colpito il sud della Spagna. La MotoGp ha infatti denominato quest’ultima gara il ‘Gp della Solidarietà’ perché parte dell’incasso sarà devoluto proprio ai familiari delle vittime della Dana a Valencia.

Bagnaia: “Complimenti a Martin”

“Non voglio togliere la scena a Jorge Martin, si merita quello che ha raggiunto e questa giornata è la sua. Io voglio solo ringraziare il mio team. Complimenti a Martin”. Così Pecco Bagnaia, dopo la vittoria nel Gp di Barcellona, con grande signorilità si complimenta con Jorge Martin nuovo campione del Mondo della MotoGp.

Martin dedica la vittoria a Valencia

“È fantastico, non so cosa dire, è per la mia gente e la mia famiglia oltre che per tutti quello che mi hanno supportato. Alla fine ho pianto, grazie davvero a tutti. Ora godiamoci il momento e speriamo sempre di migliorare. È una vittoria, da spagnolo, anche per Valencia”. Così lo spagnolo Jorge Martin dopo la vittoria del titolo di campione del Mondo della MotoGp a Barcellona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata