“Non credo sia corretto correre a Valencia. Spero davvero che tengano conto che a livello etico, visto quello che sta accadendo, non è la situazione corretta”. Così Pecco Bagnaia interrogato dai media spagnoli in Malesia a proposito dell’ultima tappa del Mondiale MotoGp a Valencia, città devastata dall’alluvione. “A costo di perdere l’obiettivo finale, che è vincere il titolo, non sono disposto a correre a Valencia”, ha aggiunto il due volte campione del Mondo.

Jorge Martin: “Probabilmente si correrà altrove”

Più cauto il suo rivale Jorge Martin: “È importante che tutti lo sappiano. Per ora corro come se ci fosse un’altra gara, che sia Valencia o altrove, perché probabilmente è quello che succederà. Voglio vincere e se ne avrò l’opportunità, lo farò”.

