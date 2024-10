Il collaudatore della Ducati all'evento 'Frecciarossa&Partners'

“L’obiettivo in queste settimane è di provare a rivincere per il terzo anno consecutivo il Mondiale. Non è facile perché comunque abbiamo degli avversari che usano la nostra moto, però siamo forti e veloci e Pecco Bagnaia comunque cercherà di fare del suo meglio per regalare a tutti gli italiani ancora una storia vincente per un altro anno”. Così Michele Pirro, l’ex pilota e oggi collaudatore della Ducati risponde alle domande dei cronisti a margine della serata ‘Frecciarossa&Partners‘ al Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia ‘Leonardo da Vinci’ di Milano.

Parlando poi della partnership tra Frecciarossa e la squadra di Borgo Panigale, Pirro ha detto: “Sicuramente il motociclismo è segno di velocità e qual è il miglior connubio tra la Ducati, che è la moto più veloce del moto mondiale con Frecciarossa che è il treno più veloce, d’alta velocità? E poi anche il colore rosso, con il Rosso Ducati, credo che sia un connubio veramente unico”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata