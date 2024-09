In prima fila anche Bastianini. Marquez solo settimo

Pecco Bagnaia partirà alla pole position nel Gran Premio dell’Emilia Romagna della Motogp sul circuito ‘Marco Simoncelli’ di Misano Adriatico. Il pilota della Ducati ha girato in 1’30″031 e ha preceduto lo spagnolo Jorge Martin su Ducati Pramac di +0.214. Terzo tempo per Enea Bastianini sull’altra Ducati ufficiale a +0.533. In seconda fila Brad Binder su Ktm, Pedro Acosta (Ktm GasGas) e Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina). Settima piazza per Marc Marquez su Ducati del team Gresini.

