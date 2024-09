Secondo Bagnaia. Lo spagnolo del team Prima Pramac allunga in classifica mondiale su Pecco

Jorge Martin ha vinto la gara sprint del Gp di San Marino, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Sul circuito di Misano Il pilota della Prima Pramac, scattato quarto in griglia, con una partenza perfetta ha preceduto con il tempo di la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, scattato in pole. Terzo, posto per Franco Morbidelli, con l’altra Prima Pramac, che torna così sul podio dopo un lungo digiuno. Quinto Marc Marquez, partito nono in griglia a causa di una caduta, preceduto da Enea Bastianini (Ducati), quarto. Sesto Pedro Acosta (Ktm). Martin firma così la quinta vittoria stagionale nella sprint e allunga nel mondiale guadagnandosi altri tre punti su Bagnaia portandosi a +26 in classifica generale.

