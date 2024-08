L'ufficialità è arrivata con un comunicato della scuderia. Avrà come compagno di squadra Di Giannantonio

Franco Morbidelli correrà nel 2025 con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. L’ufficialità è arrivata con un comunicato della scuderia di MotoGp.

“Che bella storia – ha detto Morbidelli -, sono contentissimo di questa firma con il VR46 Racing Team. Sicuramente mi sentirò a casa qui, ho tanta voglia di fare bene e di ripagare, in bei risultati, questa fiducia sia per me stesso che per chi lavora nella squadra. Ho voglia di ritornare a gioire con tutto il gruppo. Un grazie di cuore a tutta la VR46 Riders Academy e al mio management. Vale, Carlo, Uccio, Albi e Gianluca. Amici, ma anche figure chiave della realtà VR46. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme”. Morbidelli avrà come compagno di squadra Fabio Di Giannantonio.

