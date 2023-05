Il pilota del team Mooney VR46 ha dominato la corsa, caduti Bagnaia e Marquez

Marco Bezzecchi ha vinto il Gp di Francia, valido per il mondiale MotoGp, precedendo la coppia della Ducati Pramac Jorge Martin, secondo, e Johann Zarco, terzo. Il pilota del team Mooney VR46, al secondo successo nella classe regina in stagione, ha dominato la corsa sul circuito di Le Mans approfittando dei ritiri di ‘Pecco’ Bagnaia e Maverick Vinales, venuti a contatto nelle battute iniziali e costretti al ritiro. È sfumato il podio al penultimo giro anche per Marc Marquez, scivolato mentre era secondo davanti a Martin. In classifica mondiale Bagnaia resta leader con un punto di vantaggio su Bezzecchi.

