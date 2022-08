Quinto il campione del mondo Fabio Quartararo, in sella alla Yamaha. Per Bastianini è la prima pole in carriera in top class

Enea Bastianini ha conquistato la pole del Gp di Austria. Sul circuito di Spielberg il pilota della Ducatui del team Gresini con il tempo di 1’28″772 ha preceduto di 24 millesimi la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia. A seguire altre due Ducati, quella ufficiale di Jack Miller (+109 millesimi) e quella del team Pramac di Jorge Martin (+186 millesimi). Quinto il campione del mondo Fabio Quartararo, in sella alla Yamaha. Per Bastianini è la prima pole in carriera in top class.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata