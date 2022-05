Terzo Espargaro. Caduta per Baganaia

erza vittoria stagionale per Enea Bastianini. Il pilota della Ducati team Gresini ha vinto il Gp di Francia davanti alla Ducati ufficiale di Jack Miller e all’Aprilia di Aleix Espargaro. Ai piedi del podio il leader del mondiale Fabio Quartararo. Grande delusione per ‘Pecco’ Bagnaia, caduto a sei giri dalla fine mentre si trovava secondo all spalle di Bastianini. Ritiri anche per le Suzuki di Alex Rins e Joan Miri. Sesto posto per Marc Marquez con la Honda Hrc.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata