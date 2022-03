Per il pilota romagnolo è il primo trionfo nella classe regina

Storico successo di Enea Bastianini, che in sella alla Ducati del team di Fausto Gresini, scomparso un anno fa per il Covid, conquista il Gp del Qatar, il primo della stagione della MotoGp. Il pilota romagnolo, al suo primo trionfo nella classe regina, precede sul tracciato di Losail il sudafricano della Ktm, Brad Binder. Terzo Pol Espargaro, su Honda. Pecco Bagnaia, sulla Ducati ufficiale, a undici giri dalla fine completa un fine settimana incolore, attacca Martin in fondo al rettilineo, scivola e porta a terra anche lo spagnolo. “Dedico questa vittoria a Fausto Gresini, perché lui ci ha spinto tanto dal cielo ed è fantastico per tutto il team. Abbiamo pianto tutti insieme. E sono molto contento anche per la ia famiglia”, ha detto Bastianini dopo il trionfo. “Provo emozioni incredibili. Ho spinto fin dalla partenza, ma la cosa più importante è che volevo risparmiare le gomme. Quando ho visto Pol Espargaro ho capito che era il momento di vincere la gara e ho superato Binder alla prima curva”, ha concluso.

