Per la prima volta ci saranno 21 GP con due piste inedite

E’ stato svelato il calendario provvisorio della stagione 2022 di MotoGp. Non mancano le novità: per la prima volta ci saranno 21 Gp, con l’introduzione delle tappe in Indonesia e in Finlandia: il primo è previsto per il fine settimana che va dal 18 al 20 marzo, il secondo dal 8 al 10 luglio. Insieme ai due esordi del Mandalika International Street Circuit e del KymiRing, la MotoGp tornerà su diversi circuiti che mancano dal 2019 a causa della pandemia. Il campionato tornerà ad essere disputato in Argentina (1-3 aprile) , pista fresca di rinnovo di contratto fino al 2025. Ma ci saranno anche i ritorni di Thailandia, Australia e Malesia.

La stagione scatterà il 6 marzo con il Gp del Qatar, sul circuito di Losail e si chiuderà il 6 novembre con il Gp della Comunità Valenciana.

MotoGp 2022: il calendario provvisorio

6-8 marzo – Losail (Qatar) * unica gara in notturna

– Losail (Qatar) * unica gara in notturna 18-20 marzo – Mandalika (Indonesia)

– Mandalika (Indonesia) 1-3 aprile – Termas de Rio Hondo (Argentina)

– Termas de Rio Hondo (Argentina) 8-10 aprile – Austin (Stati Uniti)

– Austin (Stati Uniti) 22-24 aprile – Portimao (Portogallo)

– Portimao (Portogallo) 29 aprile – 1 maggio – Jerez (Spagna)

– Jerez (Spagna) 13-15 maggio – Le Mans (Francia)

– Le Mans (Francia) 27-29 maggio – Mugello (Italia)

– Mugello (Italia) 3-5 giugno – Barcellona (Spagna)

– Barcellona (Spagna) 17-19 giugno – Sachsenring (Germania)

– Sachsenring (Germania) 24-26 giugno – Assen (Olanda)

– Assen (Olanda) 8-10 luglio – KymiRing (Finlandia) * soggetto all’omologazione

– KymiRing (Finlandia) * soggetto all’omologazione 5-7 agosto – Silverstone (Gran Bretagna)

– Silverstone (Gran Bretagna) 19-21 agosto – Spielberg (Austria)

– Spielberg (Austria) 2-4 settembr e – Misano (Italia)

e – Misano (Italia) 16-18 settembre – Aragon (Spagna)

– Aragon (Spagna) 23-25 settembre – Motegi (Giappone)

– Motegi (Giappone) 30 settembre – 2 ottobre – Buriram (Thailandia)

– Buriram (Thailandia) 14-16 ottobre – Phillip Island (Australia)

– Phillip Island (Australia) 21-23 ottobr e – Sepang (Malesia)

e – Sepang (Malesia) 4-6 novembre – Valencia (Spagna)

