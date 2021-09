In prima fila anche Miller e Quartararo. In fondo alla griglia Rossi e Dovizioso

Francesco Bagnaia ha conquistato la pole del Gran Premio di San Marino, classe MotoGp. Il pilota piemontese della Ducati, reduce dal successo di Aragon, ha chiuso le qualifiche sul circuito di Misano Adriatico con il tempo di 1:31.065. In prima fila anche il compagno di squadra Jack Miller, secondo a 249 millesimi.

Terzo tempo per il leader del Mondiale Fabio Quartararo, su Yamaha, staccato di 302 millesimi. Sfortunato il francese, che scivola durante l’ultimo tentativo per riagguantare il miglior tempo.

Bagnaia, alla seconda pole consecutiva, firma anche il nuovo record della pista. In seconda fila le Ducati di Jorge Martin e Johann Zarco (Pramac Racing), sesto e settimo crono per le Honda di Pol Espargaro e Marc Marquez. Completano la top ten Aleix Espargaro (Aprilia), Alex Rins (Suzuki) e Maverick Vinales (Aprilia). Undicesimo Joan Mir (Suzuki) davanti alla Ducati di Enea Bastianini (Avintia Esponsorama). In fondo alla griglia le Petronas Yamaha di Valentino Rossi e di Andrea Dovizioso, entrambi eliminati in Q1.

Bagnaia: “Siamo veloci e competitivi”

“È una pista dove mi trovo veramente bene. Anche ad Aragon mi sono sentito bene da subito. Questo weekend abbiamo provato qualcosa di diverso sulla moto, poi ieri ha piovuto e non era facile avere un buon feeling dall’inizio, però abbiamo lavorato tanto”, ha dichiarato Bagnaia dopo aver centrato la pole position. “Ci siamo, abbiamo grande passo, ce l’ha anche Fabio. Ma siamo molto veloci e competitivi”.

