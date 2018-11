Kubica ce l'ha fatta: torna a correre il Mondiale F1 con la Williams

Il polacco affiancherà George Russell sette anni dopo l'incidente del Rally di Andora che poteva costargli la vita. L'annuncio ufficiale in una conferenza stampa ad Abu Dhabi

A sette anni da quell'incidente al Rally di Andora che poteva costargli la vita e ha lesionato il braccio sinistro al 30%, Robert Kubica può ora veramente sorridere. Il polacco torna a correre in Formula 1 con la Williams. È stato promosso dalla scuderia di Grove dopo aver trascorso il 2018 come pilota di riserva e affiancherà nel Mondiale George Russell. L'annuncio ufficiale arriverà probabilmente ad Abu Dhabi giovedì 22 novembre, dove è in programma una conferenza stampa

Dopo tantissimi giri al simulatore finalmente il sogno del pilota polacco diventa realtà. A farne le spese è Sergei Sirotkin, rimasto al momento senza scuderia. Per lui solo 1 punto in questa stagione, arrivato dopo il decimo posto nel GP di Monza. Troppo poco per impedire che la favola Kubica possa di nuovo avere inizio.

