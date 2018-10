Gp Messico: Hamilton campione del mondo, trionfa Verstappen

Grazie al quarto posto il pilota inglese trionfa per la quinta volta. È a meno due dal record di Michael Schumacher

Grazie al quarto posto ottenuto nel Gran Premio del Messico, Lewis Hamilton si è laureato campione del mondo di Formula 1 per la quinta volta in carriera. Il britannico stacca così Alain Prost e Sebastian Vettel, fermi a quattro, ed eguaglia così Juan Manuel Fangio, leggenda degli anni '50. Il pilota della Mercedes è a meno due da Michael Schumacher, che detiene il record assoluto con sette titoli.

La gara è stata vinta da Max Verstappen davanti alle due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Ritiro nella parte finale di gara per Daniel Ricciardo, il poleman, tradito dalla sua Red Bull mentre si trovava in seconda posizione. Per Verstappen si tratta della seconda vittoria consecutiva a Città del Messico.

Hamilton in questa stagione ha ottenuto 9 vittorie e 9 pole position. Per il britannico si tratta del quarto titolo iridato negli ultimi cinque anni: Hamilton ha vinto nel 2008 con la McLaren e nel 2014, 2015, 2017 e 2018 con la Mercedes.

