Formula 1, Gp Belgio 2026: Antonelli in pole position

Kimi Antonelli ha conquistato la pole del Gp del Belgio 2026, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Mercedes, leader del Mondiale, con il tempo di 1’44″361 ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen. Terzo Lando Norris con la McLaren ma il pilota inglese perde 10 posizioni per la penalità da scontare per l’utilizzo della quarta centralina. Per il pilota bolognese si tratta della sesta pole in carriera. Il ferrarista Charles Leclerc è quinto ma con la penalità di Norris scatterà in seconda fila. L’altra rossa di Hamilton, sesto, scatterà quinto in griglia, dopo aver rischiato di non poter fare le prove ufficiali a causa dell’incidente nelle libere.

Leclerc si è lamentato per aver trovato una bandiera gialla sventolata da uno steward proprio davanti al ferrarista che puntava ad un ultimo attacco sul giro. Hadjar aveva parcheggiato la Red Bull all’imbocco della pit-lane, da qui la bandiera gialla. Resta l’amaro in bocca per Leclerc che avrebbe potuto ambire alla prima fila.

Antonelli: “Domani sarà importante partire bene, ci sarà da divertirsi”

“Domani cercherò di partire bene per essere davanti, ci sarà tanto degrado con le gomme ma cercheremo di fare del mio meglio. Sara divertente domani”. Così Kimi Antonelli, pilota della Mercedes, che ha conquistato la pole del Gp del Belgio, la sesta della carriera. “La pista è cambiata parecchio, ma siamo migliorati di giro in giro e abbiamo conquistato la pole. Ho fatto un buon giro, sono migliorato tanto nel secondo settore. Sono molto contento”, ha aggiunto.

Verstappen: “Aiutato dalla scia, sarà importante gestire bene le gomme”

“La scia mi ha aiutato parecchio, altrimenti sarei stato sesto. Hadjar ha fatto un grande lavoro. Domani sarà importante fare attenzione a quelli che sono dietro, ma intanto oggi abbiamo ottenuto un ottimo risultato. La macchina è stata discreta per tutto il weekend. Sarà importante gestire bene le gomme in gara. Sono contento di essere in prima fila”. Così il pilota della Red Bull, Max Verstappen, secondo nelle qualifiche del Gp del Belgio.

Norris: “Peccato partire con dieci posizioni di penalità”

“E’ un peccato avere dieci posizioni di penalità, in questo modo non potrò lottare con gli altri. Spero di fare bene anche domani, ma non so quanto in alto riuscirò ad arrivare. Non abbiamo cambiato nulla per essere veloci, è un bel risultato”. Così il pilota della McLaren, Lando Norris, terzo nelle qualifiche del Gp del Belgio ma costretto a partire dalla tredicesima casella in griglia per una penalità. “Questa è un po’ la gara di casa, quindi ho una spinta in più. È una pista in cui si può superare, speriamo di poter regalare spettacolo“, ha aggiunto.

Leclerc: “La bandiera gialla? Non ero lontano da prima fila, un peccato”

“Non eravamo lontani dalla prima fila. Per quell’ultima curva sono un po’ arrabbiato, è un peccato, una prima fila sarebbe stato buono su questa pista. Sappiamo che la Mercedes ha una macchina migliore, partiremo quarto per la penalità Norris e alla fine non è poi così male scattare in seconda fila”. Così a Sky Sport Charles Leclerc, pilota della Ferrari, dopo le qualifiche del Gp del Belgio. “Abbiamo avuto dei problemi venerdì anche in FP3 e abbiamo cambiato per la qualifica. Non era niente sulla guida ma c’era un problema specifico che abbiamo risolto”, ha aggiunto.