Bad Bunny, grandinata sul concerto a Milano: feriti spettatori

Una violenta grandinata si è abbattuta in serata su Milano e ha coinvolto anche il concerto di Bad Bunny all’Ippodromo Snai. La grandinata è arrivata poco dopo le 21, mentre il musicista portoricano si stava esibendo.

I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare le migliaia di persone accorse per il concerto. Diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti in particolare alla testa a causa delle dimensioni della grandine e soccorsi dal personale del 118. Il concerto è stato sospeso. L’arena è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell’ordine.