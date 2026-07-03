Formula 1, Gp Gran Bretagna 2026: Hamilton in pole nella Sprint

Partono benissimo le Ferrari nel weekend del Gran Premio di Gran Bretagna 2026 a Silverstone. Lewis Hamilton davanti a tutti nella sprint qualifying del Gp di Gran Bretagna di Formula 1. Il pilota della Ferrari, già il più veloce nell’unica sessione di prove libere disputata a Silverstone, si è ripetuto nelle qualifiche sprint con il tempo di 1’28″376, precedendo di appena undici millesimi la Mercedes di Kimi Antonelli. Terza piazza per la Red Bull di Max Verstappen, a tre decimi (+0.321), subito davanti all’altra rossa di Charles Leclerc (+0.327). Più indietro George Russell, quinto con l’altra Mercedes (+0.357) davanti alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. La gara sprint di Silverstone è in programma domani alle 13.

Hamilton: “Non ci aspettavamo di essere in prima fila, sorpresa fantastica”

“Non ci aspettavamo venendo qui che saremmo stati in grado di competere per la prima fila. E’ una sorpresa fantastica, sono in estasi”. Lo ha detto il pilota della Ferrari Lewis Hamilton dopo la pole position. “Adoro questo posto e questo pubblico, la macchina oggi era grandiosa – ha aggiunto il britannico – Tutti in fabbrica stanno continuando a spingere, sono davvero grato per questa pole. Sono stato veloce in tutte le sessioni ma sono primo per pochi millesimi. Siamo vicinissimi ma il team se lo merita tantissimo”.

Antonelli: “Sorpreso dalle Ferrari, hanno fatto un bello step”

“E’ da inizio weekend che ho detto che bisogna stare attenti alla Ferrari. Devo dire che è stata una sorpresa quanto hanno guadagnato sul dritto rispetto alle gare precedenti. Ora vanno come noi o quasi un pelino meglio. Hanno fatto un bello step però siamo lì”. Lo ha detto il pilota della Mercedes Kimi Antonelli ai microfoni di Sky Sport dopo il secondo posto nella sprint qualifying del Gp di Gran Bretagna. “Lewis (Hamilton, ndr) e la squadra hanno fatto un bellissimo lavoro, ma anche noi oggi credo che abbiamo fatto un buon lavoro – ha aggiunto il leader del Mondiale – Bisogna solo cercare di migliorare domani, prima di tutto fare una bella sprint e poi uno step in più in qualifica”. “A livello di energia non eravamo messi benissimo oggi – ha concluso – Ferrari sembrava andare meglio e fare qualcosa di diverso, anche sulla macchina c’è un pochino di lavoro da fare però devo dire che siamo messi bene”.