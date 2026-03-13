Formula 1, Gp Cina 2026: pole Russell in qualifica sprint

Doppietta Mercedes nelle qualifiche sprint del Gp Cina 2026 di Formula 1. George Russell ha fatto segnare il miglior tempo in 1’31″520 davanti al compagno di box Kimi Antonelli, secondo a 289 millesimi ma a rischio penalità per aver ostacolato la McLaren di Lando Norris, terzo a sei decimi dal connazionale (+0.621). Segue la Ferrari di Lewis Hamilton, quarto a 641 millesimi, mentre l’altra rossa di Charles Leclerc è sesta a un secondo (+1.001). Nel mezzo c’è l’altra McLaren di Oscar Piastri, quinto. Solo ottavo Max Verstappen con la Red Bull.

Russell: “Macchina fantastica, da Melbourne abbiamo lavorato su partenza”

“La macchina dà sensazioni fantastiche, dopo Melbourne di nuovo una macchina ottima con il motore che è andato molto bene, oggi è stata davvero una gioia da guidare. Rispetto all’anno scorso mi è sembrata molto veloce questa pista e molto diversa da Melbourne”. Lo ha detto il pilota della Mercedes George Russell dopo la pole position ottenuta nella qualifica sprint del Gp di Cina. “Le difficoltà in partenza? Da Melbourne abbiamo lavorato solo su questo, cercare di scattare meglio, e credo che abbiamo trovato dei miglioramenti – ha aggiunto – A Melbourne c’è stata un po’ più di confusione nei primi giri rispetto a quello che avremmo voluto, ma domani vedremo”.

Vasseur: “Leggermente più vicini a Mercedes”

“E’ un po’ troppo presto per avere un quadro chiaro della gara però cerchiamo di partire bene per essere il più vicini possibile alla Mercedes. Poi vedremo cosa potremo fare. Non sono certo che abbiamo fatto un passo enorme rispetto alle qualifiche di Melbourne, ma oggi abbiamo fatto un lavoro migliore e forse siamo leggermente più vicini alla Mercedes”. Così il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ai microfoni di Sky Sport dopo le qualifiche per la gara sprint del Gp di Cina di Formula 1. “L’ala ‘macarena’? L’abbiamo usata nelle prove libere 1 per fare dei test di affidabilità e abbiamo deciso di non usarla quest’oggi per avere più chilometraggio la prossima settimana prima di prendere una scelta definitiva”, ha aggiunto.

Leclerc: “Mercedes un passo avanti in qualifica, in gara più vicini”

“In gara dovremo essere più forti rispetto alle qualifiche, mentre in qualifica la Mercedes sembra un passo avanti, soprattutto sul giro secco. Ma in gara siamo più vicini per cui speriamo di poter lottare domani”. Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc dopo il sesto posto nelle qualifiche sprint del Gran Premio di Cina di Formula 1. “E’ stata una sessione molto frustrante, ho fatto un errore nel primo giro, nel secondo stavo facendo bene ma poi ho perso quattro decimi sul rettilineo non so per quale motivo – ha aggiunto il monegasco – Dobbiamo capire cosa è successo”.

Hamilton: “Molto soddisfatto ma perdiamo troppo sul rettilineo”

“Sono molto soddisfatto, il team ha fatto un lavoro fantastico, soprattutto i miei ingegneri che hanno ribaltato la macchina dopo una prima sessione complicata. L’auto mi ha dato belle sensazioni, ma perdiamo parecchio tempo in rettilineo per cui abbiamo tanto lavoro da fare. Dobbiamo spingere tantissimo a Maranello per migliorare in termini di potenza”. Così il pilota della Ferrari Lewis Hamilton dopo il quarto posto raccolto nelle qualifiche sprint del Gp di Cina di Formula 1. “Sapevamo che Mercedes era partita prima di noi e di tutti gli altri, hanno fatto un lavoro fantastico – ha aggiunto – Noi dobbiamo salire di livello per ridurre quel divario. Il mancato utilizzo dell’ala ‘macarena’? Non saprei perché siamo tornati indietro, abbiamo un po’ affrettato i tempi per poterla avere qui però magari era un pochino prematuro. Era andata alla grande ma lavoreremo per riportarla quando sarà pronta”.