Hamilton: “Ho bisogno di staccare, getterò il telefono nel cestino”

“Al momento non vedo l’ora che arrivi la pausa. Ho bisogno di staccare la spina, non parlare di Formula 1 con nessuno”. Così un deluso Lewis Hamilton non vede l’ora di staccare la spina dopo una difficile prima stagione alla guida della Ferrari, conclusa senza vittorie e con un rendimento a dir poco deficitario.

“Nessuno potrà contattarmi quest’inverno. Non avrò il telefono con me e non vedo l’ora. Staccare completamente la spina”, le parole del campione britannico riportate dall’emittente britannica Sky Sports F1. Alla domanda se fosse mai stato senza telefono per un periodo simile, Hamilton ha risposto: “No, in genere l’ho sempre avuto a portata di mano. Ma questa volta, finirà nel cestino…“.

Già domenica al termine dell’ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi, le parole di Hamilton erano state amare: “È stata una stagione difficile, ma la gentilezza e il duro lavoro di tutti in Ferrari significano molto per me. Sono al fianco della squadra e so che ci attendono tempi migliori. Dopo i test, non vedo l’ora di prendermi un po’ di tempo per staccare, trascorrere del tempo con la mia famiglia e i miei amici e tornerò a gennaio più riposato e più forte. Congratulazioni a Lando. È bello vedere un altro britannico vincere il campionato. Sono orgoglioso del lavoro che ha svolto nel corso degli anni e questo risultato è pienamente meritato”.

Al via test Abu Dhabi, neo campione Norris in pista con casco d’oro

Sono intanto iniziati sul circuito di Abu Dhabi i primi test di Formula 1 in vista della prossima stagione. A poche ore dalla conquista del suo primo titolo di campione del Mondo, in pista c’è anche Lando Norris. Il pilota della McLaren si è presentato con un casco tutto d’oro, proprio per celebrare la sua impresa. In pista per la Ferrari ci sono entrambi i piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton.