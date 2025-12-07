F1, Lando Norris campione del mondo: inutile la vittoria di Max Verstappen al Gp di Abu Dhabi

Lando Norris vince il suo primo campionato del mondo di Formula 1. Al pilota britannico della McLaren è bastato piazzarsi in terza posizione alle spalle di Max Verstappen e al compagno di squadra Oscar Piastri. L’olandese della Redbull vince ancora nell’ultima gara del mondiale di Formula 1 ad Abu Dhabi ma il suo successo stavolta non basta. “Oh mio dio, abbiamo fatto la storia. Grazie ragazzi, ti voglio bene mamma”, le prime parole di un commosso Norris nel collegamento radio alla sua scuderia.

Norris in lacrime: “È stata lunga ma ce l’abbiamo fatta, grazie anche a Oscar e Max”

“Era un po’ di tempo che non piangevo, ma l’ho fatto. È stato un percorso lungo, molto lungo. Ringrazio tanto tutti i membri del team McLaren, i miei genitori, mia mamma e mio papà, loro sono quelli che mi hanno sostenuto fin dall’inizio”. Sono le prime parole di Lando Norris, 35° campione del mondo nella storia della Formula 1. “Una sensazione fantastica, mi congratulo anche con Oscar e Max (Piastri e Verstappen, ndr), è stato un onore e ho imparato tanto da entrambi. È stata un’annata lunga ma ce l’abbiamo fatta”, ha aggiunto il pilota britannico.

Foto AP/Darko Bandic

“Cosa ho pensato durante la gara? Ho provato a non pensarci, è stata una gara molto lunga, sapevo che sarebbe stata lunga, può succedere sempre tutto in F1, ho provato ad alzare il ritmo alla fine, volevo lottare fino alla fine. Sono troppo felice“, ha quindi rivelato Norris, sostenendo di non aver badato molto all’investigazione che lo riguardava per un sorpasso ai limiti su Tsunoda: “Non ero preoccupato, sapevo che quello che avevo fatto era corretto. È stato un percorso lungo con la McLaren, siamo insieme da tanti anni, abbiamo passato momenti molto difficili ma ora ce l’abbiamo fatta“, ha concluso il 26enne di Bristol, visibilmente commosso e con le lacrime agli occhi.

“Incredibile, surreale, sognavo tutto questo come ogni pilota”, ha poi confessato durante un ‘intervista con l’ex pilota Jenson Button. “Sono riuscito a recuperare il distacco, portarmi in vantaggio e fare le prestazioni che servivano per vincere. Le mie prestazioni migliori sono arrivate quando le cose non sono andare come speravamo”.

“Fiero di aver vinto a modo mio, mi sono goduto il momento”

“Ho sempre cercato di essere il più onesto e genuino possibile, a volte ho detto cose che non possono mettere d’accordo tutti ma ho sempre cercato di essere me stesso e di fare tutto a modo mio. Molti avevano detto che dovevo essere più aggressivo, che dovevo fare questo o quello, ma avevate torto. Non vi ho seguiti e ho vinto lo stesso. E’ stata una giornata davvero incredibile, siamo campioni del mondo ed è davvero una figata”. Lo ha detto il neo campione del mondo Lando Norris ai microfoni di Sky Sport dopo il terzo posto nel Gp di Abu Dhabi. “Sono ancora più fiero di non aver dovuto provare a essere qualcuno che non ero quest’anno, ho continuato a essere me stesso, un ragazzo per bene in pista, correndo nel modo più corretto e genuino possibile – ha aggiunto il pilota della McLaren – Potevo prendere più rischi, fare più cattiverie, buttare la gente fuori, però preferisco averlo fatto nel modo in cui volevo farlo. Io voglio solo correre a modo mio e penso di averlo fatto, questo mi rende ancora più fiero del traguardo raggiunto oggi. Cosa ho provato negli ultimi giri? Sono stati piuttosto lunghi, ho potuto godermeli guidando un po’ più lento e guardando gli spalti, avevo anche qualche lacrima la mia visiera si stava un po’ annebbiando però mi sono potuto godere gli ultimi giri e assorbire bene quei momenti, non puoi mai saperlo ma potrebbe anche essere l’ultima volta anche se io spero e credo che non sarà così”.

Verstappen: “Non abbiamo rimpianti, fiero di come il team ha reagito”

Max Verstappen sul podio da vincitore del GP di Abu Dhabi (Foto AP/Darko Bandic)

“Sono molto fiero e felice di come il team ha reagito dopo un inizio di anno molto difficile. Abbiamo avuto momenti belli e altri molto duri ma siamo riusciti a superarli senza gettare il team nel caos. Siamo riusciti a tenere duro e dare il massimo in pista in ogni momento”. Così Max Verstappen ai microfoni di Sky Sport dopo il successo nel Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 vinto da Lando Norris. “Non abbiamo rimpianti, abbiamo fatto tutto quello che potevamo, non ho mai mollato anche nei momenti difficili – ha aggiunto il pilota della Red Bull – Abbiamo perso il Mondiale per due punti, è dura ma è andata così. Cosa mi insegna questa stagione? Di non mollare mai e crederci sempre“.

La classifica finale del Mondiale 2025