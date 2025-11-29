Gp Qatar, Piastri vince la gara sprint: Norris terzo, domani può vincere il Mondiale

Oscar Piastri vince la sesta e ultima gara sprint della stagione di Formula 1. A Losail, per il Gp del Qatar, penultima tappa del Mondiale, il pilota della McLaren ha preceduto sul traguardo la Mercedes di George Russell. Terzo il leader della classifica piloti, Lando Norris sull’altra McLaren, che ha chiuso davanti all’altro suo inseguitore per il titolo, Max Verstappen su Red Bull. Domani (domenica), con una vittoria ma non solo, Norris potrebbe laurearsi già campione con una gara di anticipo. Per quanto riguarda le Ferrari, Leclerc chiude 13esimo mentre Hamilton (partito dalla pit lane) 17esimo. L’italiano Kimi Antonelli su Mercedes finisce sesto.

Norris può vincere il Mondiale se:

Piastri accorcia dunque di due punti in classifica generale portandosi a -22 da Norris mentre Verstappen è a -25. Norris sarà campione domani nella gara lunga se:

vince la gara

arriva a punti davanti a Verstappen e due posizioni davanti a Piastri ;

; arriva 8° con Piastri fuori dai punti

Piastri: “Finora è andato tutto liscio, devo continuare così”

“È stato finora un weekend positivo, tutto è filato liscio nella sprint ma devo continuare così. Questo rispetto agli ultimi Gp è un circuito diverso, c’è alta velocità e più grip. Gli ultimi weekend erano stati sfortunati, ora qui per ora è andata bene e il passo è veloce. Questa pista mi è sempre piaciuta“, ha detto Piastri a caldo dopo aver vinto la gara sprint. “Proveremo domani ad avere ancora un po’ più di passo e faremo del nostro meglio. Per la gara di domenica è più una questione di messa a punto che inventarsi qualcosa”, ha aggiunto.

Norris: “Fiducioso per le qualifiche, serve fare un giro pazzesco”

Il leader del Mondiale, Lando Norris, guarda invece già alle qualifiche tra qualche ora. “Ho sempre visto Russell davanti e non mi sono guardato le spalle. Abbiamo spinto parecchio, domani sarà una gara dura. Su questo circuito non è facile superare. Le qualifiche? Mi sento fiducioso. Russell ha quasi fatto la pole nella sprint, non sarà semplice ma il team ci ha dato una grande macchina. Siamo veloci e dobbiamo fare un giro pazzesco ma non vedo l’ora”, ha dichiarato.