Gp Qatar 2025, oggi sprint race e qualifiche: orari e dove vederle in tv

Occhi puntati sul Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del mondiale di Formula 1. La doppia squalifica delle McLaren a Las Vegas ha consentito a Max Verstappen di avvicinarsi pericolosamente al leader della classifica, Lando Norris, ora ad appena +24 punti sull’olandese della RedBull.

Oggi la sprint

Il pilota australiano della McLaren, Oscar Piastri, secondo in classifica generale a -24 dal compagno di squadra Lando Norris, alle 15, scatterà in pole. Piastri precede George Russell (Mercedrs) e Norris. Quarto Alonso, poi Tsunoda che si mette alle spalle anche Verstappen (sesto) e Antonelli (7°). Solo 9° Leclerc. Hamilton eliminato nel Q1 partirà 18°.

Le prove libere di ieri

Nelle prove libere di ieri, Oscar Piastri ha dettato il ritmo negli ultimi minuti dell’unica sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar, a Losail, piazzandosi al primo posto e battendo il compagno di squadra Lando Norris, in seconda posizione.

La Sprint fa la sua ultima apparizione della stagione in Qatar, dando ai piloti solo un’ora di prove per affinare le loro prestazioni e trovare il miglior assetto. George Russell e Max Verstappen si sono ritrovati entrambi momentaneamente in cima alla classifica nei primi 10 minuti. Verstappen, che si è piazzato al sesto posto, ha affermato di avere avuto problemi allo sterzo, con Charles Leclerc della Ferrari che ha fatto eco alla lamentela e si è poi fermato all’ottava posizione. Per Leclerc problemi comunicati via radio anche per il bilanciamento della sua Ferrari. Sebbene l’obiettivo principale della giornata fosse chiaramente quello di imparare a conoscere le prestazioni con le gomme dure, Hadjar è stato uno dei primi a passare alle gomme morbide a 10 minuti dalla fine.

Alonso si è classificato terzo con l’Aston Martin, davanti a Carlos Sainz e Hadjar. Subito dietro, Alex Albon ha preceduto Leclerc e Lance Stroll, mentre Antonelli ha completato la top 10. I team hanno ora solo poche ore per perfezionare i loro assetti prima che i piloti tornino in pista per le qualifiche sprint.

Dove vedere la corsa

Per gustarvi in diretta gli spettacolari duelli del Qatar, è possibile sintonizzarsi su Sky che trasmette in esclusiva tutti i Gran Premi di Formula 1. Potrete quindi vedere il Gran Premio su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport 4K (213). In alternativa potrete seguire il weekend di motori in streaming su NOW. Potrete invece seguire qualifiche e la sprint in diretta, nonchè la gara in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

Questi gli orari del weekend

Sabato 29 novembre

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 15: F1 – Sprint (in diretta anche su TV8)

Ore 16: Paddock Live

Ore 17.15: F2 – Sprint Race

Ore 18.15: Warm Up

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 19: F1 – Qualifiche (in diretta anche su TV8)

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.45: Paddock Live Show

Domenica 30 novembre