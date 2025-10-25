F1, Gp Messico 2025: orario delle qualifiche e dove vederle in tv

Torna in pista la Formula 1 con il Gran Premio del Messico sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodriguez. Sabato 25 ottobre, i piloti scenderanno in pista per la terza sessione di prove libere e le qualifiche, dopo il trionfo di Max Verstappen negli Stati Uniti. La Red Bull dell’olandese punta a una clamorosa rimonta nella classifica Piloti sulla McLaren di Oscar Piastri, attuale leader, e di Lando Norris, rispettivamente quinto e secondo ad Austin. Sul podio del GP degli Stati Uniti erano saliti anche Charles Leclerc, terzo, e Lewis Hamilton della Mercedes.

Prove libere e qualifiche: orari e diretta tv

Le prove libere e le qualifiche del GP del Messico si svolgeranno oggi, sabato 25 ottobre. Le qualifiche inizieranno alle ore 20:30, mentre la griglia di partenza verrà ufficializzata alle 23:00. Le sessioni saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport e in streaming sull’app SkyGo e su NOW, permettendo agli appassionati di seguire ogni fase della gara.

Verstappen e Leclerc dominano le prove libere

Nelle seconda sessione di prove libere, Max Verstappen si è confermato il più veloce con il tempo di 1’17″392, precedendo di 153 millesimi Charles Leclerc della Ferrari e di 174 millesimi Kimi Antonelli della Mercedes. Quarto tempo per la McLaren di Lando Norris, mentre Lewis Hamilton ha chiuso quinto. Il leader del Mondiale, Oscar Piastri, si è piazzato dodicesimo con l’altra McLaren.

Nella prima sessione di prove libere, il più veloce è stato Charles Leclerc, seguito da Kimi Antonelli e Nico Hulkenberg della Sauber. Oscar Piastri quarto. La sessione ha visto in pista nove rookie, tra cui Lindblad su Red Bull, che ha girato al posto di Verstappen, e Antonio Fuoco, che ha preso il posto di Hamilton sulla Ferrari, piazzandosi ventesimo.