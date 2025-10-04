F1, Gp Singapore 2025: pole Russell davanti a Verstappen e Piastri

Magia di George Russell a Singapore. Il pilota della Mercedes ha conquistato la pole position con il tempo di 1’29″158, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Oscar Piastri, staccati rispettivamente 182 e 366 millesimi. In seconda fila anche l’altra Mercedes di Kimi Antonelli, a 379 millesimi dal compagno di squadra.

Indietro le Ferrari: Lewis Hamilton si è piazzato sesto, a oltre mezzo secondo (+0″530) da Russell, davanti all’altra rossa di Charles Leclerc, a 626 millesimi dal poleman. Quinto posto per l’altra McLaren di Lando Norris. Chiudono la top ten Isack Hadjar (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas) e Fernando Alonso (Aston Martin).

Russell: “Pole fantastica, gara sarà lunga ma auto ha potenziale”

“E’ fantastico essere in pole qui, ieri è stata una giornata molto impegnativa per diversi motivi, è bello reagire e ottenere un bel risultato oggi. Ci aspetta una gara lunga e molto sudata però la macchina ha potenziale”. Così il pilota della Mercedes George Russell dopo la pole position conquistata.

Verstappen: “Deluso per mancata pole ma Red Bull competitiva”

“Qui la qualifica è sempre emozionante, è un po’ deludente non essere primi però finora il weekend è stato positivo. La macchina è stata competitiva, per noi essere di nuovo secondi è molto buono”. Lo ha detto il pilota della Red Bull Max Verstappen dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp di Singapore. “L’errore commesso nel secondo tentativo? E’ quello che succede quando la macchina davanti a te va a velocità di crociera…. – ha aggiunto l’olandese, disturbato nel suo giro lanciato – E’ stato un po’ un peccato altrimenti sarei stato vicino alla pole”.

Piastri: “Sessione pulita, sono abbastanza contento”

“Ovviamente avrei voluto di più però non penso che avessimo quattro decimi in più per fare la pole, quindi alla fine sono abbastanza contento. E’ stato un buon weekend finora, abbiamo costruito il passo in modo pulito. E’ stata una sessione pulita, è andata bene per noi”. Lo ha detto il pilota della McLaren e leader del mondiale di Formula 1 Oscar Piastri dopo il terzo posto nelle qualifiche.

Hamilton: “Pensavamo di lottare per le primissime posizioni”

“Per tutto il weekend mi sono sentito bene in macchina e pensavo che saremmo stati in grado di lottare per le primissime posizioni. Ma il modo in cui viene svolto il programma, usare una gomma per un giro e poi rientrare e altre cose non permettono di ottimizzare le sessioni”. Così Lewis Hamilton a Sky Sport dopo il sesto tempo alle qualifiche per il Gran premio di Singapore. “Sono tutte cose su cui dobbiamo lavorare per ottimizzare le sessioni – ha insistito – ne parleremo, dobbiamo discuterne con calma. Stanno tutti lavorando nel miglior modo ma dovremmo ascoltare anche quello che fanno gli altri”.

Leclerc: “Macchina difficile da guidare, non ci sono scuse”

“E’ un weekend veramente difficile. In Fp1 era andata bene, eravamo anche abbastanza veloci. Poi abbiamo dovuto fare delle modifiche per forza. Da Fp2 abbiamo faticato tanto”. Così Charles Leclerc, visibilmente amareggiato, a Sky Sport dopo il settimo tempo alle qualifiche per il Gran premio di Singapore. “Spiegazioni? Ce ne sono sempre, ma non sono abbastanza buone – ha proseguito – quando un team come Mercedes che dovrebbe faticare con il caldo va in pole non abbiamo da trovare scuse. Non so cosa dire, mi dispiace tanto. Ce l’ho messa tutta ma era una macchina davvero difficile da guidare”.