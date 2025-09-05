F1, Gp Monza 2025: grande attesa per la Ferrari – Le foto

C’è grande fermento per il Gp Monza 2025 e soprattutto per vedere all’opera i piloti Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Molti tifosi del Cavallino hanno già incontrato i loro beniamini a Milano, in piazza Duomo e al Palazzo Reale, dove il monegasco e il britannico hanno partecipato all’evento ‘Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%’.

Per il 40enne di Stevenage si tratta del suo primo Gran Premio di Monza alla guida della Ferrari. Sia per lui che per Leclerc l’obiettivo è far bene e rimettere in piedi una stagione finora non troppo positiva. Per l’occasione, inoltre, la SF-25 sfoggerà una livrea retrò in omaggio alla leggendaria 312 T guidata da Niki Lauda nel 1975, anno in cui vinse il suo primo titolo mondiale con la Scuderia.

Il Gp Monza 2025 parte oggi venerdì 5 settembre, alle ore 13.30, con le prove libere 1. Alle ore 17 tocca alle prove libere 2. Domani ci saranno le qualifiche mentre la gara è prevista per domenica 7 settembre alle 15.