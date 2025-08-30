Gp Olanda, Piastri in pole davanti a Norris: sesto Leclerc

Oscar Piastri conquista la pole position del Gp di Olanda, quindicesima prova del Mondiale di F1. Il pilota della McLaren ha preceduto il compagno di squadra Lando Norris, terza la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen. A seguire la Racing Bull di Hadjar, quinto Russell. Ferrari in terza fila con Charles Leclerc sesto, che precede il compagno di squadra Lewis Hamilton.

Quinta pole in carriera per Piastri

Per Piastri si tratta della quinta pole in carriera, tutte ottenute in questa stagione. Con la seconda piazza ottenuta dal compagno di scuderia Norris, è la prima fila completa numero 69 per la McLaren, una in più della Ferrari in classifica storica (il record è delle Mercedes con 82). Per Isack Alexandre Hadjar il quarto posto in griglia è il miglior risultato in carriera.

Piastri: “Per la pole ho scelto il momento giusto”

“Ho scelto il momento giusto. Mi sono sentito bene per tutto il weekend, ma c’erano un paio di curve che non riuscivo a fare più velocemente. Non so se sono andato più veloce lì, ma sicuramente ho trovato qualcosa in più in altri punti. Sono estremamente felice. Sembrava un weekend complicato e invece uscire con questa pole mi esalta”, ha commentato a caldo Oscar Piastri dopo aver conquistato la pole position. “Con tante sessioni di prova si può migliorare costantemente, nel complesso sono molto contento. Per domani vedremo cosa fare, io e Lando cercheremo di batterci a vicenda così come in ogni weekend”, ha aggiunto.

Norris: “Un po’ dispiaciuto per la mancata pole, vediamo in gara”

“Siamo stati vicini per tutto il weekend, poteva andare a vantaggio di uno o dell’altro. Sono un po’ dispiaciuto di non essere in pole però non è la fine del mondo. Abbiamo fatto dei giri discreti. Tanto dipende anche dalla fortuna”, ha invece affermato Lando Norris. “Ho fatto un bel giro nel Q1 e nel Q2, nell’ultimo giro mi è mancato qualcosa a causa del vento. Domani ci divertiremo. Ho visto come si può fare una buona partenza l’anno scorso, la gara sarà lunga e vedremo chi sarà il vincitore“, ha aggiunto.

Verstappen: “Fatto un bel passo avanti, sempre splendido questo arancione”

“Questo weekend era stato piuttosto complicato per noi fino a oggi. Nelle qualifiche invece penso che siamo andati meglio che nel resto del weekend. È quello che volevamo e siamo molto contenti, anche per il pubblico che è stato fantastico. Vedere tutto questo arancione sugli spalti è sempre speciale. Vedremo cosa riusciremo a fare in gara, anche se le McLaren sono state veloci per tutto il weekend”. Queste le parole di Max Verstappen, che con la sua Red Bull ha concluso al terzo posto le qualifiche del suo Gran Premio di casa, in Olanda. “Abbiamo fatto un bel passo in avanti, speriamo di poter continuare così. Dobbiamo concentrarci sulla nostra gara”, ha concluso.