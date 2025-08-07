Vasseur su Hamilton: “Abbiamo sottovalutato sfida che lo attendeva in Ferrari”

Il team principal della Ferrari Fred Vasseur in una intervista a Dazn Spagna, ha parlato delle difficoltà di Lewis Hamilton in questa prima parte di stagione a Maranello. “Abbiamo sottovalutato la sfida che attendeva Lewis all’inizio della stagione. Ha trascorso 10 anni con la McLaren e altri 10 con la Mercedes. Diciamo che è stata una carriera ventennale nell’ambiente Mercedes, e cambiare tutto questo non è facile“, ha detto Vasseur. “Sia Lewis che io abbiamo sottovalutato cosa significasse quel cambiamento, dalla cultura alle persone”, ha aggiunto il manager.

Il team principal: “Leclerc si è spinto al limite”

Nonostante la mancanza di risultati immediati, Vasseur ha sottolineato il coinvolgimento di Hamilton e il suo legame con Charles Leclerc, sottolineando il loro atteggiamento professionale in un anno ad alta pressione. “In questo tipo di stagione, quando ci sono così tante aspettative e poi si attraversa un periodo difficile, è molto facile arrendersi. Ma Leclerc non l’ha mai fatto. Si è sempre spinto al limite, supportando la squadra, e ha avuto un’ottima collaborazione con Lewis”, ha dichiarato il dirigente di Maranello. “Voglio ancora vincere delle gare quest’anno”, ha dichiarato. “Il progetto del 2026 è una sfida enorme e dobbiamo essere tutti sulla stessa lunghezza d’onda per gestirlo. Ma nel frattempo, dobbiamo sfruttare al meglio ciò che abbiamo”, ha detto. La Ferrari “è il posto in cui ti esponi di più, ma se riesci a vincere in Formula 1, è fantastico… farlo con la Ferrari è particolarmente attraente. Questa sfida è incredibile”, ha concluso.