F1, Gp Ungheria: trionfo McLaren con Norris, Leclerc solo quarto dopo la pole

Lando Norris su McLaren ha vinto il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, a Budapest. Secondo il compagno di scuderia Oscar Piastri, terzo l’inglese George Russell su Mercedes. Per la McLaren è la vittoria numero 200 nella storia della scuderia. Delusione per la Ferrari, con Charles Leclerc partito dalla pole position e al traguardo solo in quarta posizione lontanissimo dai migliori dopo un improvviso calo di prestazioni della sua vettura. Il pilota monegasco è stato anche penalizzato di 5″ nel finale per una manovra pericolosa al momento di un tentativo di sorpasso di Russell. Anonima la prova di Lewis Hamilton con l’altra Ferrari, solo 12esimo e addirittura doppiato.

Norris accorcia su Piastri in classifica generale

Alle spalle di Leclerc è ottimo il quinto posto di un eterno Fernando Alonso su Aston Martin, davanti all’emergente brasiliano Gabriel Bortoleto sulla Sauber. Seguono l’altra Aston Martin di Lance Stroll e la Racing Bulls di Liam Lawson, mentre chiudono la top ten Max Verstappen su Red Bull e Kimi Antonelli sull’altra Mercedes. Per il campione del mondo gara deludente, mai in battaglia con i migliori. Positiva, invece, la prova di Antonelli capace di rimontare cinque posizioni rispetto alla griglia di partenza. Uno spiraglio per uscire da un momento difficile per il giovane pilota bolognese. Per quanto riguarda la classifica del Mondiale comanda sempre Piastri, che vede però ridursi pericolosamente il vantaggio sul compagno di scuderia Norris. McLaren padrona assoluta del Mondiale costruttori. La Formula 1 va ora in vacanza per quasi un mese, prossimo appuntamento con il Mondiale il 31 agosto in Olanda.

Norris: “Contento per la vittoria, è stata una battaglia dura”

“Sono contento, felice. È stata davvero dura, non era in programma fare una sosta ma dopo il primo giro era l’unica possibilità. L’ultimo stint è stato davvero duro con Piastri che stava arrivando, ma alla fine è andato tutto perfetto”, ha commentato Lando Norris dopo la vittoria. “Il Mondiale? La lotta è così combattuta che è difficile capire dove sia l’inerzia, stiamo battagliando tanto ed è stato divertente. Sono felice per la 200esima vittoria del team e faccio i complimenti a Piastri per la sua gara”, ha aggiunto il pilota britannico.

Leclerc: “La mia Ferrari ha avuto un problema al telaio, sono deluso”

“Intorno al 40esimo giro abbiamo avuto un problema al telaio, poi ero ormai solo un passeggero e c’era tanta frustrazione”. Così un deluso Charles Leclerc ha spiegato il suo quarto posto. “C’è grande delusione, c’era una opportunità di vincere perché fino al giro 40 eravamo sullo stesso passo poi abbiamo perso tutto. Sono davvero deluso, queste sono le corse. Ma è molto frustrante”, ha aggiunto il pilota monegasco. Ora si fa alla pausa estiva. “Per adesso non salvo niente, sono deluso perché quando c’è una opportunità la devi prendere e non l’abbiamo fatto. Sono contento dei passi avanti fatti, ma in giornate così è difficile vedere qualcosa di positivo“, ha concluso Leclerc.

Hamilton: “Stagione in Ferrari è fin qui la peggiore della mia carriera”

“Non sono frustrato, oggi non potevo fare molto di più. Dalla stagione non avevo aspettative, ma è andata molto peggio di qualsiasi altra mia stagione”, ha invece detto Lewis Hamilton dopo il Gran Premio. Tornando alle parole di sabato, quando aveva detto che la Ferrari dovrebbe cambiare pilota riferendosi a se stesso, i giornalisti gli hanno chiesto se la pensi davvero così e se sia arrivato a un punto in cui non ha risposte per questo momento così difficile. “Non in particolare, ma quando c’è una sensazione è una sensazione. Sullo sfondo stanno succedendo tante cose che non è grandioso. Ho perso voglia di correre? No no, io amo ancora correre“, ha aggiunto.