Secondo posto per Piastri sull'altra McLaren, terzo a sorpresa Hulkenberg. Delusione per Leclerc, che chiude quattordicesimo

Doppietta McLaren nel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Lando Norris ha vinto davanti a Oscar Piastri, penalizzato di dieci secondi dai commissari per una manovra irregolare in regime di safety car, quando era in testa. In una gara pazza, caratterizzata dalla pioggia e da continui ingressi in pista della safety car – con ben cinque ritiri – si piazza a sorpresa al terzo posto la Sauber di Nico Hulkenberg, al primo podio in carriera in Formula 1. Quarto posto per Lewis Hamilton, gara da dimenticare invece per l’altra Ferrari di Charles Leclerc, finito al penultimo posto, 14°. Il monegasco ha deciso di partire dalla pit-lane montando le gomme da asciutto ed è stato costretto a inseguire per tutta la corsa. Quinta piazza per il poleman Max Verstappen, in difficoltà con la sua Red Bull. Completano la top ten Lance Stroll (Aston Martin), Pierre Gasly (Alpine), Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams) e George Russell (Mercedes).

The party can begin! 🥳 Lando Norris takes the chequered flag at his home race for the first time 🤩#F1 #BritishGP @McLarenF1 pic.twitter.com/yrUKUcEz0U — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

Norris: “È tutto ciò che avevo sognato”

“È bellissimo, è tutto ciò che avevo sognato e che avrei voluto raggiungere. Sono riuscito a centrare anche io questo obiettivo, ringrazio i fan che oggi hanno fatto la differenza”: questo il commento di Lando Norris dopo la vittoria. “In quel momento hai una sorta di vuoto, tutto ciò che avevi pensato prima della gara lo dimentichi – ha aggiunto Norris – L’aspetto principale è non fare ‘cavolate’, negli ultimi giri guardavo il pubblico cercando di godermi il momento e prendere energia. Perché magari potrebbe non succedere più. Spero di sì, ma questi sono ricordi che mi porterò dentro per sempre“. Parlando di Piastri “devo riconoscere i suoi meriti, è stato veloce dall’inizio alla fine, mi piace lottare con lui in pista, tanti meriti a lui e alla McLaren. Abbiamo vinto in casa, è davvero fantastico”.

Piastri: “Penalità? Non voglio dire molto per non mettermi in altri guai”

Non ha voluto commentare la sua penalità invece Oscar Piastri, compagno di Norris in McLaren e secondo posto. “Non voglio dire molto, mi sono messo nei guai da solo. Congratulazioni a Hulkenberg, è il momento più bello della giornata. Ora andiamo avanti”, ha affermato. “A quanto pare non si può più frenare dietro la safety car, non voglio dire troppo sennò mi metto in altri guai – ha aggiunto – Silverstone mi piace comunque, anche se oggi non tanto”.

Leclerc: “Scelta gomme sbagliata, ora c’è tanta delusione”

“I primi due settori per me erano abbastanza asciutti, il terzo invece era molto bagnato. Pensavo, col sole che c’era, che la pista si sarebbe asciugata più velocemente. Non è stato così. È stata una scelta sbagliata ma la cosa che mi preoccupa di più è il passo. Da quel momento in poi il passo non c’è stato, Hamilton è andato molto più forte di me“, ha invece detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc. “È da qualche gara che faccio un set-up abbastanza estremo che paga sull’asciutto, pensavo pagasse anche sul bagnato. Ho avuto la mia risposta – ha ammesso il monegasco ai microfoni di Sky Sport – Adesso c’è tanta delusione, voglio solo tornare sul camion e analizzare. Sicuramente qualcosa di grosso c’è, facevo veramente fatica, anche guidando a un secondo dai tempi dei migliori quasi mettevo la macchina a muro ogni curva. Oggi è stata una gara veramente difficile“.

