Appuntamento a Montreal con la 10a prova del mondiale di Formula 1

Domenica 15 giugno appuntamento con la 10a prova del mondiale di F1: il Gp Canada 2025 che va in scena a Montreal, Quebec. Sabato alle 22 (ora italiana) scattano le qualifiche mentre domenica alle 20 ci sarà gara.

La classifica di F1

La classifica di F1 vede l’australiano Oscar Piastri (McLaren) in 1a posizione con 186 punti, seguono il britannico Lando Norris (McLaren) con 176 punti e l’olandese Max Verstappen (Red Bull) con 137 punti. Charles Leclerc al comando della Ferrari è 5° con 94 punti davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton, 6° con 71 punti.

Il programma del Gp Canada 2025

Venerdì 13 giugno

Ore 17: F1 Academy– Prove Libere 1

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 22.45: Paddock Live

Ore 23: F1 – Prove Libere 2

Ore 00: Paddock Live

Ore 00.25: F1 Academy– Qualifiche

Sabato 14 giugno

Ore 15.10: F1 Academy– Gara 1

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 20.45: F1 Academy– Gara 2

Ore 21.45: Paddock Live

Ore 22: F1 – Qualifiche

Ore 23.15: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live Show

Domenica 15 giugno

Ore 16.45: F1 Academy– Gara 3

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 20: F1 – Gara

Ore 22: Paddock Live

Ore 22.30: Debriefing

Ore 23: Notebook

Ore 23.15: Race Anatomy

Dove vedere il Gp Canada 2025

Sarà possibile vedere il Gp Canada 2025 in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Qualifiche e gara saranno anche in chiaro, ma in differita, su TV8. Saranno in programma rispettivamente sabato 14 giugno alle ore 23.30 e domenica 15 giugno alle ore 21.30.

