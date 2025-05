Occhi puntati su sul circuito di Montecarlo per uno degli appuntamenti più iconici del calendario

La Formula 1 accende i riflettori sul circuito cittadino di Montecarlo per uno degli appuntamenti più iconici del calendario: il Gran Premio di Monaco. Al termine delle qualifiche, è Lando Norris a prendersi la scena conquistando la pole position con la McLaren, davanti a Charles Leclerc che, nella gara di casa, scatterà dalla seconda piazza. Terzo Oscar Piastri, a conferma di una McLaren in grande spolvero.

Gran Premio: penalizzato Lewis Hamilton

Non sono mancate le polemiche durante il Q1: Lewis Hamilton, al volante della seconda Ferrari, è stato penalizzato di tre posizioni per aver ostacolato Max Verstappen in fase di lancio. Una decisione che ha fatto scivolare il sette volte campione del mondo dalla quarta alla settima posizione nella griglia di partenza. Il campione in carica Verstappen partirà dunque dalla quarta casella, pronto a riscattare una qualifica condizionata dal traffico e dagli episodi.

La griglia di partenza

Cambia la griglia di partenza del Gp di Montecarlo di Formula 1. Lewis Hamilton infatti dopo la penalizzazione di tre posizioni per ‘impeding’ nei confronti di Max Verstappen nel corso del Q1. Il pilota della Ferrari scatterà dalla settima posizione, mentre l’olandese della Red Bull partirà quarto.

1ª fila: Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)

2ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Max Verstappen (Red Bull),

3ª fila: Isack Hadjar (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin)

4ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Esteban Ocon (Haas)

5ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams)

6ª fila: Carlos Sainz (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull)

7ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber), George Russell (Mercedes)

8ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Gabriel Bortoleto (Sauber)

9ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Franco Colapinto (Alpine)

10ª fila: Lance Stroll (Aston Martin)*, Ollie Bearman (Haas)*

Dove vedere in Tv il Gran Premio

Il semaforo verde fissato alle ore 15 sul leggendario circuito cittadino del Principato. La gara sarà trasmessa in diretta integrale su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e sarà visibile anche in streaming su Now e Sky Go per gli abbonati. Per chi segue in chiaro, la gara sarà proposta da Tv8 ma solo in differita, così come le qualifiche andate in scena ieri. Il GP di Monaco rappresenta un passaggio cruciale nella stagione: è infatti l’ottavo round del campionato e precede il GP di Spagna, in programma domenica 1° giugno a Barcellona.

