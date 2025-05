Foto AP/Luca Bruno

Le Rosse fuori in Q2, Leclerc chiede scusa ai tifosi

Nel Gp dell’Emilia Romagna di Formula 1, Oscar Piastri su McLaren partirà dalla pole position. Con il tempo di 1’14″670 l’australiano ha preceduto di appena +0.034″ l’olandese Max Verstappen su Red Bull e di +0.137″ l’inglese George Russell su Mercedes. Quarto tempo per l’altro inglese Lando Norris su McLaren a +0.292, mentre è ottimo quinto l’eterno Fernando Alonso su Aston Martin a +0.761.

Figuraccia Ferrari, le scuse di Leclerc

Sul circuito di Imola disastro per le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, eliminati in Q2 con l’undicesimo e il dodicesimo tempo. Fuori anche Kimi Antonelli su Mercedes con il 13esimo tempo. “La prima cosa da fare è scusarsi con i tifosi, fa male anche a noi non passare nemmeno la Q2. Non è accettabile un livello di performance così e dobbiamo reagire”, dice Leclerc ai microfoni di Sky Sport dopo la clamorosa eliminazione nella Q2.

Piastri: “Oggi difficile ma fatto ottimo lavoro”

“E’ stata una sessione molto dura, con tutti i ritardi e le bandiere rosse. È stato complicato oggi, è stata davvero difficile da capire. Abbiamo fatto però un ottimo lavoro, trovando l’assetto giusto”. Così l’australiano Oscar Piastri commenta la pole position con la McLaren nel Gran Premio di F1 dell’Emilia Romagna a Imola. “Non ero entusiasta di essere il primo in pista, ma avevo un bel distacco da chi era dietro anche se non avevo la scia. La macchina andava bene e sono molto contento, ora dobbiamo concretizzare domani”, ha aggiunto.

Verstappen: “Piccolo margine, ora la gara”

“Stava andando tutto bene, ma la mescola più soft è difficile tenerla per tutto il giro. Si è deciso tutto per un piccolo margine, per noi è stato difficile forse era meglio usare le medie. Ma comunque la gara è domani e si deciderà tutto lì”. Così l’olandese Max Verstappen commenta il suo secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna a Imola. “Vediamo, l’ultima gara non abbiamo potuto lottare, speriamo di ave recuperato passo e una macchina più guidabile per gestire meglio le gomme”, ha aggiunto il pilota della Red Bull.

